Серия биржевых коллапсов, меняющих рынок, привела к падению цен чуть более чем до 15 000 долларов, что свело на нет годы прибыли и поставило под угрозу дальнейшие проблемы с ликвидностью, которые могут нанести ущерб еще большему числу криптовалютных компаний.

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Всего год назад стоимость биткоина была в стратосфере и составляла колоссальные 65 000 долларов за монету. Серия биржевых коллапсов, меняющих рынок, привела к падению цен чуть более чем до 15 000 долларов, что свело на нет годы прибыли и поставило под угрозу дальнейшие проблемы с ликвидностью, которые могут нанести ущерб еще большему числу криптовалютных компаний. Сообщество указывает пальцем на Сэма Бэнкмана-Фрида и его неудачную биржу FTX, но это всего лишь последняя капля из длинной череды проблем с биткоинами.

Стоимость криптовалюты начала падать в начале этого года, когда одна из самых популярных "стейблкоинов", известная как Terra, рухнула в цене. Это привело к тому, что такие фирмы, как Celsius и Three Arrows Capital, были вынуждены приостановить свою деятельность, что перевернуло рынок криптовалют с ног на голову. Крах FTX увеличил убытки до такой степени, что теперь более половины всех биткоин-адресов находятся в минусе, а это означает, что биткоин, который они держат, стоит меньше, чем он был на момент приобретения. Биткоин сегодня стоит примерно четверть того, что было год назад.

Последняя крипто-катастрофа началась всего несколько недель назад, когда появились сообщения о теневых сделках, связанных с неправильным обращением со средствами клиентов, между FTX и ее партнером Alameda Research. Несколько крупных держателей собственных токенов FTX пытались обналичить средства, и у FTX не было средств для покрытия вывода средств. Крипто-тяжеловес Binance согласился вмешаться и приобрести биржу, но фирма отказалась, увидев бухгалтерские книги FTX. Компания FTX , которая в сентябре оценивалась в 32 миллиарда долларов, развалилась и объявила о банкротстве.

Продолжающееся падение стоимости биткоинов является проблемой не только для людей, которые держат криптовалюту в своих кошельках - многочисленные компании в этой области держат большой объем своих активов в биткоинах, которые являются самой популярной криптовалютой. По мере падения стоимости они также могут оказаться неплатежеспособными. Биржи даже не могут укрыться в других криптовалютах, потому что весь рынок сокращается. Ethereum стоит чуть более 1100 долларов, что на 70% меньше, чем год назад, а токен Binance BNB упал на 50% по сравнению с прошлым годом и составляет 263 доллара.

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Что касается FTX, маловероятно, что большинство частных лиц и компаний, вложивших свои средства в предприятие Бэнкмана-Фрида, когда-либо снова увидят эти деньги. Был назначен временный генеральный директор, но на раскрутку этой схемы могут уйти годы.