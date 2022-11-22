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AMD удалила сравнение эффективности Radeon RX 7000 с GeForce RTX 4090
AMD отказалась от сравнения, поскольку оно было довольно сомнительным.
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Когда в начале этого месяца AMD представила свои графические процессоры серии Radeon RX 7900, ее презентация была сосредоточена на сравнении с собственными видеокартами предыдущего поколения. В материалах для прессы были некоторые сравнения с GeForce RTX 4080, но никто не сравнил Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4090. Возможно, это изменение было сделано очень поздно при подготовке к анонсу, потому что все еще есть ссылки на удаленные слайды, делающие такое сравнение.

Спрятанная в сносках (и впервые замеченная ComputerBase.de), строка RX-841 описывает какое-то сравнение между Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090. Очевидно, сравнение проводилось по четырем играм: Assassin's Creed Valhalla, Dying Light. 2, Far Cry 6 и Red Dead Redemption 2. Учитывая, что в приведенной ниже сноске говорится о производительности на ватт, мы можем предположить, что это вероятно, было сравнение энергоэффективности.

Как вы наверное уже догадались, сноска нигде не упоминается в слайдах. Это потому, что нет слайдов, в которых упоминается GeForce RTX 4090. На встрече с AMD журналисты спрашивали об отсутствии сравнений с новейшим графическим процессором NVIDIA. AMD заявила, что нацелена на конкуренцию с GeForce RTX 4080, и поскольку этот GPU еще не вышел, сравнивать его не имеет смысла.

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Возможно, что AMD отказалась от сравнения, потому что оно было довольно сомнительным. В сноске отмечается, что производительность на ватт была рассчитана не на основе фактического энергопотребления, а на основе номинальной общей мощности платы карт. В реальных тестах GeForce RTX 4090 обычно потребляет значительно меньше 450-ваттной мощности во время игр. Если Radeon RX 7900 XTX соответствует или превосходит свои 355 Вт TBP, это может привести к тому, что сравнение окажется в пользу NVIDIA или, по крайней мере, разница будет намного меньше, чем хотелось бы AMD. В конце концов, чип NVIDIA изготавливается по усовершенствованной версии 5-нанометрового техпроцесса, известного как "4N", в то время когда AMD использует для своих видеокарт смесь техпроцессов 5N и 6N.

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#radeon rx 7000
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