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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Пользователям Google Chrome под управлением Windows 7 или 8.1 скоро потребуется найти более новую ОС
Старые версии Chrome будут продолжать работать, но для пользователей этих операционных систем больше не будет выпускаться обновлений.
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Chrome - популярный браузер, и довольно много людей серфят в интернете с его помощью в Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Google планирует прекратить обновления браузера Chrome для Windows 7 и Windows 8/8.1 с выпуском версии 110, которая должна выйти через несколько месяцев.

Google предварительно планирует выпустить версию 110 Chrome 7 февраля 2023 года. Чтобы продолжать получать будущие версии с новыми функциями и исправлениями безопасности, пользователям необходимо обновить свою платформу до Windows 10 или Windows 11.

"Старые версии Chrome будут продолжать работать, но для пользователей этих операционных систем больше не будет выпускаться обновлений. Если вы в настоящее время используете Windows 7 или Windows 8.1, мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую версию Windows до этой даты, чтобы убедитесь, что вы продолжаете получать последние обновления безопасности и функции Chrome", - объясняет Google в недавно опубликованном документе службы поддержки.

Первоначально Google планировал прекратить поддержку Chrome в Windows 7 15 июля 2021 года. Однако в значительной степени из-за проблем, связанных с пандемией, Google в конечном итоге продлил поддержку.

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По данным Statcounter, на Windows 7 и Windows 8/8.1 приходится чуть более 14% всех установленных Windows. Между тем, та же исследовательская фирма оценивает долю Chrome в 65,68% всех браузеров. Эта цифра достигает более 70 процентов, если учитывать браузеры, работающие на том же движке Chromium, такие как Edge и Opera.

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#windows 8 #windows 7 #windows 8.1 #google chrome
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