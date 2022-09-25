Геймеры, использующие процессоры Alder Lake, часто выбирали материнские платы с памятью DDR4, и не только потому, что это было дешевле.

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Ходили слухи, что Intel будет "настоятельно поощрять" своих партнеров использовать только DDR5 для своих процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Но по крайней мере один поставщик поставляет целых пять материнских плат на базе чипсета Intel Z790, которые будут поддерживать память DDR4.

Эта новость исходит из заявки, обнаруженной на сайте Евразийского экономического союза пользователем @momomo_us. В заявке описываются многочисленные существующие и будущие материнские платы ASUS, но сегодня нас интересуют модели, оканчивающиеся на контрольную букву "D4", что указывает на то, что они разработаны со слотами DIMM DDR4 вместо DDR5. Эти модели:

PRIME Z790M PLUS D4

PRIME Z790-P D4

PRIME Z790-P WIFI D4

TUF GAMING Z790-PLUS D4

TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4

Люди, знакомые с брендом материнских плат ASUS, без сомнения, уже заметили, что эти модели, несмотря на использование высокопроизводительного чипсета Z790, сами по себе являются моделями более низкого уровня в линейке продуктов ASUS. Топовые материнские платы ASUS обычно являются частью суббренда Republic of Gamers, в то время как бренды TUF Gaming и Prime зарезервированы для продуктов среднего класса и бюджетных продуктов.

Геймеры, использующие процессоры Alder Lake, часто выбирали материнские платы с памятью DDR4, и не только потому, что это было дешевле. Системам, использующим память DDR5, нужны дорогие высокоскоростные накопители, чтобы достичь той же игровой производительности, что и у систем с современной памятью DDR4 3200 или 3600 МТ/с. Это связано с тем, что задержка модулей памяти DDR4 немного ниже, чем у более дешевой и доступной оперативной памяти DDR5-4800.

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