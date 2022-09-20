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Сегодня утром AMD опубликовала сообщение в блоге, в котором обсуждается обязательство компании по производительности на ватт. В нем AMD подчеркивает потребность в новых методах, таких как трассировка лучей, шейдерные процессоры с переменной скоростью и передовые технологии масштабирования, признавая, что они приводят к постоянному увеличению энергопотребления. AMD утверждает, что серия Radeon 6000 обеспечила как повышение производительности, так и лучшую частоту кадров на ватт, чем у конкурирующих решений от NVIDIA, за некоторыми исключениями.
Далее AMD объясняет, как она "продолжает продвигать более эффективные игры с архитектурой AMD RDNA 3". Компания утверждает, что переход на 5-нм техпроцесс в сочетании со стратегией упаковки чиплетов помогает достичь "примерно на 50% более высокой производительности на ватт" по сравнению с текущей архитектурой RDNA 2.
AMD заявляет, что эти архитектурные улучшения дополняются усовершенствованиями адаптивной системы управления питанием, используемой в RDNA 2, и новым поколением Infinity Cache. Функции адаптивного управления питанием настраивают энергопотребление графического процессора в соответствии с текущей рабочей нагрузкой. Это помогает компонентам графического процессора избежать излишнего потребления энергии. AMD Infinity Cache расположен между кэшем L3 и памятью GDDR6, что снижает зависимость от последней. Это улучшает пропускную способность и дополнительно снижает энергопотребление.
Конечно, когда достигается повышение эффективности, компании не довольствуются просто обеспечением той же производительности при меньшем энергопотреблении. Вместо этого эти повышения используются для увеличения производительности при том же диапазоне мощности. С процессорами любого типа это обычно проявляется в более высоких тактовых частотах, добавлении дополнительных ядер или в том и другом. Таким образом, можно представить себе тактовые частоты RDNA 3 более 3,6 ГГц, особенно если это относится к кратковременной частоте, а не к устойчивым средним значениям.