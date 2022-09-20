Графические процессоры RDNA 3 на пути к повышению эффективности на 50%

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Сегодня утром AMD опубликовала сообщение в блоге, в котором обсуждается обязательство компании по производительности на ватт. В нем AMD подчеркивает потребность в новых методах, таких как трассировка лучей, шейдерные процессоры с переменной скоростью и передовые технологии масштабирования, признавая, что они приводят к постоянному увеличению энергопотребления. AMD утверждает, что серия Radeon 6000 обеспечила как повышение производительности, так и лучшую частоту кадров на ватт, чем у конкурирующих решений от NVIDIA, за некоторыми исключениями.

Далее AMD объясняет, как она "продолжает продвигать более эффективные игры с архитектурой AMD RDNA 3". Компания утверждает, что переход на 5-нм техпроцесс в сочетании со стратегией упаковки чиплетов помогает достичь "примерно на 50% более высокой производительности на ватт" по сравнению с текущей архитектурой RDNA 2.

AMD заявляет, что эти архитектурные улучшения дополняются усовершенствованиями адаптивной системы управления питанием, используемой в RDNA 2, и новым поколением Infinity Cache. Функции адаптивного управления питанием настраивают энергопотребление графического процессора в соответствии с текущей рабочей нагрузкой. Это помогает компонентам графического процессора избежать излишнего потребления энергии. AMD Infinity Cache расположен между кэшем L3 и памятью GDDR6, что снижает зависимость от последней. Это улучшает пропускную способность и дополнительно снижает энергопотребление.

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Конечно, когда достигается повышение эффективности, компании не довольствуются просто обеспечением той же производительности при меньшем энергопотреблении. Вместо этого эти повышения используются для увеличения производительности при том же диапазоне мощности. С процессорами любого типа это обычно проявляется в более высоких тактовых частотах, добавлении дополнительных ядер или в том и другом. Таким образом, можно представить себе тактовые частоты RDNA 3 более 3,6 ГГц, особенно если это относится к кратковременной частоте, а не к устойчивым средним значениям.