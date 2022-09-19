Скорость чтения, записи и копирования DDR5 - огромный шаг вперед по сравнению с существующими модулями DDR4.

реклама

Запуск процессоров Ryzen 7000 выводит на первый план платформу AM5 вместе с памятью DDR5 следующего поколения. Это существенно почти удваивает скорость DRAM, опережая Infinity Fabric, соединяющую основные и неядерные компоненты ЦП. Более продуктивно запускать IMC в конфигурации 3:2 (FCLK: MCLK), а не 1:1 или 1:2. На приведенной ниже диаграмме (через: @harukaze5719, от Chiphell) показана идеальная скорость сети в сочетании с оперативной памятью DDR5-6000:

Вышеупомянутый тест AIDA64 MemTest был проведен с памятью и IMC в конфигурации 1:1 (MCLK: UCLK) и частотой Infinity Fabric, настроенной между 1500 МГц и 2166 МГц. Обратите внимание, что DDR5-6000 относится к 3000 МГц или 6000 МТ/с. Для DDR5 это то же самое, что DDR4-3600 для DDR4. Как вы можете видеть, частота 2000 МГц выглядит оптимальной для этого комплекта памяти, для которого вам понадобится четырехканальная пара 3000 МГц или пара с двумя модулями DIMM.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Даже с памятью 3000 МГц и тактовой частотой 2000 МГц вы по-прежнему получаете задержку памяти всего 63,6 нс, что примерно соответствует большинству комплектов DDR4-3600 CL16. Скорость чтения, записи и копирования - огромный шаг вперед по сравнению с существующими модулями DDR4. Цена на модули памяти следующего поколения по-прежнему остается проблемой даже для самых дешевых комплектов памяти DDR5-6000 емкостью 32 ГБ (16 ГБ x2) стоимостью более 200 долларов, что как минимум в два раза больше, чем у DDR4.