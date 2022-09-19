Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Память DDR5-6000 и тактовая частота 2000 МГц будет оптимальной для процессоров Ryzen 7000
Скорость чтения, записи и копирования DDR5 - огромный шаг вперед по сравнению с существующими модулями DDR4.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

реклама

Запуск процессоров Ryzen 7000 выводит на первый план платформу AM5 вместе с памятью DDR5 следующего поколения. Это существенно почти удваивает скорость DRAM, опережая Infinity Fabric, соединяющую основные и неядерные компоненты ЦП. Более продуктивно запускать IMC в конфигурации 3:2 (FCLK: MCLK), а не 1:1 или 1:2. На приведенной ниже диаграмме (через: @harukaze5719, от Chiphell) показана идеальная скорость сети в сочетании с оперативной памятью DDR5-6000:

Вышеупомянутый тест AIDA64 MemTest был проведен с памятью и IMC в конфигурации 1:1 (MCLK: UCLK) и частотой Infinity Fabric, настроенной между 1500 МГц и 2166 МГц. Обратите внимание, что DDR5-6000 относится к 3000 МГц или 6000 МТ/с. Для DDR5 это то же самое, что DDR4-3600 для DDR4. Как вы можете видеть, частота 2000 МГц выглядит оптимальной для этого комплекта памяти, для которого вам понадобится четырехканальная пара 3000 МГц или пара с двумя модулями DIMM.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Даже с памятью 3000 МГц и тактовой частотой 2000 МГц вы по-прежнему получаете задержку памяти всего 63,6 нс, что примерно соответствует большинству комплектов DDR4-3600 CL16. Скорость чтения, записи и копирования - огромный шаг вперед по сравнению с существующими модулями DDR4. Цена на модули памяти следующего поколения по-прежнему остается проблемой даже для самых дешевых комплектов памяти DDR5-6000 емкостью 32 ГБ (16 ГБ x2) стоимостью более 200 долларов, что как минимум в два раза больше, чем у DDR4.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #ryzen 7000
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ryzen 7000 "Zen 4" на 10% быстрее, чем Intel Alder Lake "Golden Cove" 12-го поколения
GIGABYTE подтвердила совместимость плат Intel Z690, B660 и будущих с профилями разгона DDR5 AMD EXPO
TechInsights: Samsung Electronics уже поставляет микросхемы памяти HKMG DDR5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
32
Криптобиржа Binance по ошибке начислила пользователям 19 млн долларов
2
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
50
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
31
Кто пришёл на замену Pepsi и Coca-Cola в магазины РФ – Кола из Ирана и 186 российских аналогов
14
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
43
Sony показала образцы SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 и внушительных размеров радиатором
16
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
16
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
8
Реакции — народу: что нового в обновлении Telegram от 17 сентября
+
Видеокарта RTX 3070 подешевела в российских магазинах до 50 тысяч рублей
12
Цена RTX 3090 на вторичном рынке упала почти до $699, а RTX 3080 продаётся за $499
16
NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
19
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
12
Ученые - условия на Земле можно сделать более благоприятными для жизни, если изменить орбиту Юпитера
26
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
8
Хакер, сливший видео с геймплеем GTA 6 и десятки строчек кода игры, хочет договориться с Rockstar
2
Тест розничной версии Core i9-13900K — более чем на 10 и 76 % быстрее i9-12900K в ряде игр и задач
26
В сети замечена Lenovo GeForce RTX 4090 Legion: огромный размер и три вентилятора
32
Gigabyte собирается выпустить RTX 3070 Ti 16Gb, RTX 3070 Ti 8Gb и ещё несколько новых моделей
23

Популярные статьи

Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
209
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
40
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
22
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
35
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
17
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
20
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
13

Сейчас обсуждают

Barash
14:38
Ничего смешного в истории нет. Steam в КС (а ещё в HL2, Portal, TF2) был нужен, чтобы развивать Steam. И не надо никого идеализировать.
СМИ: VK рассчитывает сделать из VK Play отечественный аналог Steam и EGS
Lurker-beta
14:38
Математика нам говорит о предельной скорости в пустоте. Про скорость в среде математика ничего не говорит. Точнее сама по себе, без привлечения физики не говорит. А вакуум это частный случай среды.
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
unboldesoupe
14:38
И как это применимо к предложению «Ti or Tie?»?
Новое лого, архитектура Ada и возможный релиз Ti на старте — тизеры трансляции NVIDIA GeForce Beyond
NgMurakami
14:37
Moleculo, в статье, кажется, опечатка: непонятно про какой процессор идёт речь в этой части: - Не так давно в сети появились результаты инженерника Core i7-13700K в разгоне... Речь ведь всё же о 13...
AMD Ryzen 9 7900X в тесте CPU-Z догнал Intel Core i5-12600K в однопотоке и i9-12900K в многопотоке
Андрей Иванов
14:36
ясен хер, там нет РЕКЛАМЫ вот люди охотнее стали смотреть ютюбчик
Больше россиян стали ежедневно посещать YouTube
-=metallist=-
14:34
Не вся Швейцария одинаково полезна...
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
Nikolay Yeryomenko
14:33
Но продолжать жрать кактус в виде бракованного CPU + socket. Хотя им не в первой, самые ярые фаны купят и прикрутят рамки, но не синего, а красного цвета. И напишут вы все дураки, не умеете прикручива...
Память DDR5-6000 и тактовая частота 2000 МГц будет оптимальной для процессоров Ryzen 7000
-=metallist=-
14:33
Главное в правильное число входить)
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
Игорь Архипов
14:33
А еще читается так будто он обиженка
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
-=metallist=-
14:32
А если получается продать б/ушное дороже, чем брал новое, то почему нет? Лохи живучее мамонтов и тараканов)))
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем