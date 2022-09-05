Ключевые характеристики включают в себя разъемы типа C, более высокую мощность, обратную совместимость с предыдущими стандартами USB и Thunderbolt 3, а также поддержку последних версий DisplayPort и PCIe.

реклама

Группа инсайдеров анонсировала следующую версию USB. USB4 версии 2.0 обещает обеспечить скорость до 80 Гбит/с. Это вдвое больше скорости 40 Гбит/с по сравнению с USB4 и Thunderbolt 4.

Технические детали все еще находятся в секрете, но некоторые из ключевых характеристик включают в себя вышеупомянутую поддержку 80 Гбит/с, разъемы типа C, более высокую мощность, обратную совместимость с предыдущими стандартами USB и Thunderbolt 3, а также поддержку последних версий DisplayPort и PCIe.

Радует то, что существующие USB-кабели 40 Гбит/с должны поддерживать скорость передачи данных до 80 Гбит/с, поэтому USB-кабель хорошего качества 40 Гбит/с должен прослужить еще много лет.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Еще более интересным является заявление о том, что новая спецификация позволит устройствам USB 3.2 потенциально превышать 20 Гбит/с. Подробности о том, как это будет реализовано, пока неизвестны. При этом ограничивающим фактором могут быть не кабели, а контроллеры или другие компоненты. Устройства USB 3.2 также могут поддерживать "последние версии спецификаций DisplayPort и PCIe". Обратная совместимость - главная сила протокола, но улучшение характеристик старых устройств - это совсем другое.