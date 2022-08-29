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SpaceX продлевает сроки наземных испытаний своей ракеты нового поколения Starship
SpaceX работает над тем, чтобы отказ одного двигателя или быстрая незапланированная разборка (RUD) не повредили соседние двигатели.
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В настоящее время SpaceX тестирует Starship на своих объектах в Бока-Чика, и в рамках этих испытаний фирма выкатила прототип ракеты-носителя Booster 7 на орбитальную стартовую площадку. Это последний прототип от SpaceX, и он один из первых, чьи двигатели также испытываются на стартовой площадке. В то время как SpaceX запустила один из 33 двигателей ракеты, ей еще предстоит зажечь остальные после того, как компания решила замедлить испытания из-за взрыва у основания ракеты в начале этого года.

Сроки были изложены в новой заявке SpaceX в Федеральную комиссию по связи (FCC), поданной ранее в этом месяце. В нем SpaceX кратко просит Комиссию продлить свое разрешение на проведение наземных испытаний для орбитального полета, а затем переходит к перечислению частот, которые она будет использовать.

Первая ступень SpaceX Starship Super Heavy Booster 7, которая в настоящее время находится на стартовой площадке, имела проблемы в этом году, связанные с топливопроводом, а затем с двигателями.

Оба раза SpaceX быстро доставляла ракету обратно на свои объекты по разборке, чтобы протестировать и отремонтировать ракету перед отправкой на площадку. Прямо сейчас Booster 7 находится на орбитальной площадке, но неясно, когда SpaceX перейдет к долгожданному статическому огневому испытанию ракеты. Это испытание может включать в себя одновременное тестирование всех двигателей ракеты SpaceX, но, судя по недавним заявлениям, сделанным главой компании г-ном Илоном Маском, статического отжига может и не быть в ближайшее время.

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Недавние твиты г-на Маска показали, что SpaceX работает над тем, чтобы отказ одного двигателя или быстрая незапланированная разборка (RUD) не повредили соседние двигатели. Неизвестно, будут ли эти изменения также внесены в Booster 7, но изображения ракеты, любезно предоставленные преданными наблюдателями, позволяют предположить, что 33 двигателя Raptor 2 на Booster 7 остались незакрытыми, что предполагает, что либо SpaceX проведет над ними дополнительную работу, либо у него запланировано кое-что еще.

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#spacex
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