Который ожидается в 2024 году.

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Подразделение AMD Radeon занято созданием всевозможных чудовищ. Утверждается, что производитель чипов работает над массивным графическим процессором с 13 чипами, включающим до четырех GCD (графических вычислительных кристаллов) и девять кристаллов памяти (MCD). Это привело бы к абсолютно маниакальной конфигурации, включающей около 20 000 шейдеров и 36 ГБ (?) памяти GDDR6/7 вместе с 512-битной шиной. Эти характеристики звучат немного преувеличенно и, вероятно, так и есть, но мы почти наверняка рассматриваем графический процессор следующего поколения, который не появится в розничной продаже до 2024 года.

Вероятно, это дизайн RDNA 4 с дополнительными архитектурными обновлениями. Технологический узел, скорее всего, останется прежним или будет заменен 3-нм процессом N3 или 4-нм N4 в зависимости от того, как будет развиваться массовое производство. Кэш-память Infinity (L3) также должна получить обновление, хотя и незначительное. Основная часть улучшений производительности будет связана с усовершенствованием процессов и пакетов. Графическое ядро также не должно претерпевать значительных изменений, поскольку RDNA 3 уже представляет собой масштабную переработку.

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