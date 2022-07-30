Бывшая пресс-секретарь Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC) поделилась своим мнением

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Бывшая пресс-секретарь Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC) поделилась своим мнением о том, что недавний многомиллиардный законопроект о финансировании полупроводников, одобренный Конгрессом США в начале этой недели, окажется недостаточным, когда дело доходит до прогресса в полупроводниковой промышленности. Речь идет о законе США о чипах, и он содержит несколько положений, обещающих государственное финансирование компаниям-производителям чипов, которые стремятся либо открыть производственные мощности в Америке, либо открыть центры для исследований и разработки новых технологий производства чипов, особенно для узлов с размерами элементов меньше, чем 3-нм.

Комментарии пресс-секретаря прозвучали во время разговора в Твиттере, проведенного Bloomberg Technology, в котором она сравнила размер счета с капитальными затратами TSMC, чтобы стало понятно, что этой суммы слишком мало для создания столь крупномасштабного проекта.

Интервью состоялось ранее на этой неделе, и представители Bloomberg Technology взяли интервью у г-жи Элизабет Сан, которая проработала в TSMC 16 лет с 2003 по 2019 год вместе с основателем компании доктором Моррисом Чангом.

Ее спросили, какие регионы за пределами США, ЕС, Японии и Китая имеют наилучшие шансы на развитие надежной полупроводниковой промышленности. В ответ г-жа Сунь отметила, что:

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"Это очень сложный вопрос, как мы уже говорили, полупроводниковая промышленность была глобальной отраслью с хорошо налаженной цепочкой поставок. За последние несколько лет все эти регионы и страны заговорили о конкуренции и выстраивании собственной полной цепочки поставок внутри страны. Что ж. Я действительно не знаю, возможно ли это на самом деле. На сколько это действительно нужно? Это действительно возможно? И даже если это возможно, сколько времени это займет? Поэтому я думаю, что мы должны потратить ресурсы, чтобы помочь сгладить перегибы в цепочке поставок. Вместо того, чтобы, знаете ли, выбрасывать миллиарды и миллиарды денег на создание всех этих отдельных и фрагментированных производственных мощностей повсюду, я думаю, что отрасль должна разумно расходовать ресурсы на исследования и разработку новых материалов, архитектуры дизайна и новых приложений для полупроводников."