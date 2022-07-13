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Razr 2022 - Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6.7 FHD AMOLED и 12 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти
Motorola готовится выпустить свой складной телефон следующего поколения под предварительным названием Moto Razr 2022.
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Аппарат основан на наследии, которое было создано оригинальным Moto Razr, телефоном, который сводил всех с ума. Новый складной телефон определенно выглядит многообещающе.

Motorola решила пойти дальше и поделиться тизером в недавнем посте на Weibo. В коротком ролике, опубликованном Motorola, показан Moto Razr 2022 с двойной камерой, новым дизайном шарнира, а также внешним дисплеем. Кроме того, в отдельном посте генеральный менеджер Lenovo по мобильной бизнес-группе Чен Джин также поделился двумя изображениями устройства; эти изображения показывают аппарат в сложенном и разложенном состояниях.

Хотя Motorola не объявила точную дату запуска устройства, спецификации Moto Razr 2022 просочились в сеть. В телефоне будет Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый дисплей FHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а также батарея емкостью 2800 мАч.

В утечке также утверждается, что Moto Razr 2022 будет предлагать до 12 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти, 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой f / 1,8, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Устройство будет доступно в цветах Quartz Black и Tranquil Blue, а также будет иметь поддержку UWB, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Теперь, когда компания начала рекламировать устройство, можно с уверенностью сказать, что вы можете получить что-то, что может конкурировать с Galaxy Z Flip 4, который также выйдет позже в этом году.

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#motorola #moto razr
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