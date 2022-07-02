AMD может потерять 675 миллионов долларов продаж в следующем году из-за спада продаж клиентских ПК.

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Согласно новому отчету Northland, продажи процессоров и графических чипов AMD для клиентских ПК в следующем году могут значительно снизиться. Оценка перекликается с сегодняшней историей о том, что AMD сократит заказы TSMC в ближайшие кварталы из-за проблем со спросом. Тем не менее, аналитик Northland считает, что продажи игровых консолей и SoC AMD для систем PlayStation и Xbox вырастут в 2023 году.

Продажи процессоров AMD для ПК (включая чипы для настольных ПК и ноутбуков) снизятся на 6% в годовом исчислении в 2023 году, тогда как выручка от графических процессоров вырастет на 7% в годовом исчислении в следующем году, написал аналитик Gus Richard в пятничном сообщении для инвесторов, сообщает SeekingAlpha. В общей сложности AMD потеряет $675 млн продаж в 2023 году из-за снижения спроса на клиентские системы.

Между тем, продажи системных чипов для Microsoft Xbox Series X|S и Sony PlayStation 5 увеличатся на 400 миллионов долларов (по сравнению с предыдущим прогнозом в 740 миллионов долларов) и составят примерно 1,140 миллиарда долларов в следующем году. Это число отражает тот факт, что продажи игровых консолей обычно утраиваются на третьем году их жизненного цикла, а 2023 год станет их третьим годом.

Что касается предприятий, Northland ожидает, что продажи серверных процессоров AMD EPYC продолжат расти, а их доля будет увеличиваться. По оценкам инвестиционной компании, выручка AMD от серверов увеличится на 55% по сравнению с прошлым годом (или на $3,1 млрд) в 2023 году. Любое влияние других рынков будет компенсировано продажами серверных процессоров, отмечает аналитик.

"Мы сократили наши показатели AMD и понизили наши оценки 2023, чтобы понять глобальное замедление экономики, которое, вероятно, повлияет на процессоры ПК, графические процессоры, игровые консоли и XLNX", - написал Richard.

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В целом компании, похоже, весьма осторожно относятся к продажам оборудования для своих клиентских ПК из-за глобальной инфляции, неопределенности, вызванной продолжающейся кровопролитной российско-украинской войной и глобальной геополитической напряженностью. Поэтому неудивительно видеть подобный отчет инвестиционной фирмы. Однако никто не знает, что принесет будущее, поэтому к прогнозам следует относиться с долей скепсиса, в зависимости от того, оптимист вы или пессимист.