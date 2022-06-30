MSI демонстрирует все преимущества процессора AMD Ryzen 7 5800X3D с еще одним обновлением BIOS для повышения производительности чипа на материнских платах MSI. В данном случае это функция утилиты BIOS, известная как Kombo Strike.

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MSI демонстрирует все преимущества неразгоняемого процессора AMD Ryzen 7 5800X3D с еще одним обновлением BIOS для повышения производительности чипа на материнских платах MSI. В данном случае это функция утилиты BIOS, известная как Kombo Strike. Бета-обновления BIOS доступны для некоторых материнских плат MSI X570S, X570 и B550.

Новая утилита Kombo Strike остается загадкой. MSI не поделилась подробной информацией об этой функции. Например, в описании BIOS говорится: "повышена производительность процессора Ryzen 7 5800X3D". Но мы знаем, что он имеет четыре варианта: Disabled, 1, 2 и 3. Третий уровень, вероятно, обеспечивает наибольший прирост производительности из всех трех уровней. Непонятно, как MSI удалось выжать дополнительную производительность из Ryzen 7 5800X3D, поскольку AMD заблокировала все параметры разгона процессора для этого чипа. Вполне вероятно, что MSI могла бы найти способ повысить предел мощности, что позволило бы повысить производительность.

Предположим, вы хотите установить это бета-обновление BIOS самостоятельно. В этом случае он доступен для X570S Unify, Ace и X570 Godlike, а также для B550 Unify X, Unify, Gaming Edge WiFi, B550I Gaming Edge MAX WiFi и B550M Mortar. После установки вы можете получить доступ к опции Kombo Strike в разделе "Разгон/Расширенная конфигурация ЦП" BIOS. Но будьте осторожны, это бета-обновления BIOS, поэтому могут возникнуть дополнительные ошибки или нестабильность.

Второе обновление BIOS менее чем за неделю улучшает производительность Ryzen 7 5800X3D с материнскими платами MSI. Предыдущее обновление BIOS разблокировало дополнительные функции ЦП, Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer на X570 Unify.

В новой бета-версии BIOS также включена опция «CPU Offset Voltage», позволяющая смелым снизить напряжение Ryzen 7 5800X3D. Тем не менее, важно действовать осторожно, поскольку слишком низкое напряжение в конечном итоге повлияет на функциональность процессора и стабильность вашей системы.

MSI — не единственный производитель, предлагающий настройку Ryzen 7 5800X3D, поскольку Asus также имеет несколько встроенных пользовательских функций разгона, которые работают на всех процессорах Ryzen 5000, включая Ryzen 7 5800X3D. Мы уже видели, как оверклокеры разгоняют Ryzen 7 5800X3D до частоты выше 5 ГГц. Таким образом, последняя версия BIOS от MSI станет долгожданным дополнением для владельцев Ryzen 7 5800X3D, которые хотят выжать из процессора все, что можно.

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Ryzen 7000 появится этим летом, возможно, в сентябре. Варианты 3D V-Cache должны появиться вскоре после этого, согласно последней дорожной карте AMD для клиентских процессоров для настольных ПК.