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Niko4123
"Ведьмак 4" задуман как нечто большее, чем просто скачок поколений
Компания CD Projekt Red хочет в полной мере воспользоваться сменой поколений с "Ведьмака 3: Дикая Охота" на "Ведьмака 4" и предложить игровые впечатления действительно следующего поколения.

В интервью GamesRadar+ Ян Германович инженерный менеджер по производству технической демоверсии, которая разработана для "полного использования передовых технологий, лежащих в основе The Witcher 4" на базе новейшего движка Unreal Engine 5.6, сказал, что ролевая игра призвана представлять собой нечто большее, чем просто скачок поколения по сравнению с предыдущей игрой 2015 года.

Студия разработки ссылается на изменения в аппаратном обеспечении, графическом движке и используемых технологиях. Техническая демонстрация показала, что представляет собой CD Projekt Red.

Видео геймплея основанное на адаптированном движке Unreal Engine 5.6, которое явно взято из технической демонстрации, а не из ранней сборки ролевой игры, демонстрирует по словам польской студии разработки следующий набор функций:

• Геометрия нанитов

• Вокселизированная нанитовая листва

• Анимация соответствия движений нескольких персонажей

• Lumen и трассировка лучей в реальном времени

• Умные объекты и ИИ

• Физика Хаоса

Обещается огромный, аутентичный открытый мир, который будет воплощен в жизнь с помощью трассировки лучей со скоростью 60 кадров в секунду на современных игровых консолях, таких как Playstation 5. 

Кроме того варшавская студия разработки рассмотрела то, что уже было возможно в игре "Ведьмак 3: Дикая Охота", но прежде всего то, что на тот момент еще было невозможно. Именно на этом и будет основываться "Ведьмак 4".

Потоковая передача, распараллеливание и улучшенная растительность: "Ведьмак 4" устанавливает новые графические стандарты и использует возможности Unreal Engine 5.6, включая улучшенное затенение материалов, рендеринг волос и меха, а также обширные дополнения к анимации и расширенный MetaHuman для особенно реалистичной, правдоподобной анимации лиц и чрезвычайно реалистичной синхронизации губ персонажей и неигровых персонажей.

В качестве яркого примера усилий по достижению "большего, чем просто смены поколений", разработчик привел небольшой портовый городок Вальдрест, расположенный в регионе Ковир, который демонстрируется в технической демонстрации с использованием чрезвычайно загруженной торговой площадки. Только этот декорации призваны представить "300 анимированных сетевых агентов", каждый из которых выполняет свои собственные независимые задачи.

Чтобы реализовать все это и достичь основных целей, команда разработчиков более внимательно изучила такие вещи, как плотность NPC и активность персонажей, и используя Вальдрест в качестве примера, смогла реализовать "огромную плотность персонажей" в технической демоверсии, которая сопоставима с Новиградом - крупнейшим городом в предыдущей саге о Ведьмаке.

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#witcher 4
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