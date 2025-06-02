По крайней мере это ожидаемо для Powercolor Reaper Radeon RX 9060 XT.

Модель начального уровня Navi 44 XT будет работать на игровой тактовой частоте 2,53 ГГц и на частоте Boost 3,13 ГГц, тогда как вариант с 16 ГБ памяти будет работать на частотах 2,62 и 3,23 ГГц соответственно.

Эта дифференциация должна также применяться к белым версиям Powercolor Reaper Spectral White Radeon RX 9060 XT с 8 и 16 ГБ, в то время как Powercolor Hellhound Radeon RX 9060 XT и ее Spectral White Edition должны работать с игровой тактовой частотой 2,74 ГГц и тактовой частотой Boost 3,31 ГГц в обоих вариантах памяти. Ожидается, что Reaper будет моделью с рекомендованной розничной ценой, в то время как Hellhound будет стоить больше 299–349 долларов.

В то время как Hellhound, Hellhound Spectral White и Red Devil используют в общей сложности три 100-мм осевых вентилятора, Reaper использует только два 90-мм вентилятора с режимом нулевого шума. Питание осуществляется через "классический" 8-контактный разъем PCIe. Версии Hellhound и Red Devil также имеют двойной BIOS, которого нет у Reaper.

Сайт VideoCardz обобщил все ожидаемые тактовые частоты для игры и тактовые частоты разгона кастомных дизайнов, за исключением Powercolor Red Devil Radeon RX 9060 XT.

Презентация индивидуальных разработок Powercolor запланирована на 5 июня, когда Radeon RX 9060 XT официально поступит в продажу.