Sapphire адаптирует 1000-ваттный разъем, впервые представленный Asus.

Первой идет Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT, которая может получать питание мощностью до 600 Вт напрямую через разъем HPCE совместимых материнских плат. На следующем этапе разработки разъемы GC-HPWR и PCIe должны будут обеспечивать совместную мощность до 1000 Вт.

На выставке Computex 2025 была представлена видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink. Это серийная модель, которая была расширена только за счет включения нового разъема GC-HPWR. Поскольку под крышкой также имеется разъем 12VHPWR второго поколения (12V-2×6), видеокарту можно подключить к блоку питания обычным способом.

Как пояснила компания Asus на выставке Computex 2025, в ближайшем будущем через фирменный разъем GC-HPWR и классический разъем второго поколения 12VHPWR (12V-2×6) можно будет передавать до 1600 Вт. Эта опция теперь доступна для видеокарт Geforce и Radeon. В настоящее время весьма вероятно, что и другие производители последуют примеру Asus и Sapphire и представят это решение под своим именем.

В качестве подходящей альтернативы своим новым видеокартам с разъемом GC-HPWR компания Sapphire также представила собственные материнские платы AM5 для Ryzen 7000, 8000 и 9000.