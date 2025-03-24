Основное внимание уделяется модульным кораблям, которые открывают игрокам новые возможности для настройки и специализации.

Корабли всегда были центральным элементом игр Anno. От первых торговых путей в Anno 1602 до сложных логистических систем в Anno 1800 они играли ключевую роль. В Anno 117: Pax Romana эта концепция получит дальнейшее развитие, о чем разработчики сообщают в обновлении: внедрение модульных кораблей позволяет игрокам настраивать и специализировать свои флоты.

Благодаря модульной системе Anno 117: Pax Romana игроки могут проектировать корабли в соответствии со своими собственными идеями. "Идея заключалась в создании гибкой системы, которая была бы одновременно исторически вдохновлена и имела бы смысл с точки зрения игрового процесса", - говорится в сообщении в блоге. Игроки могут выбирать между тремя различными размерами корпуса и оснащать их различными модулями. Каждый из этих модулей влияет на характеристики и внешний вид корабля, поэтому существует бесчисленное множество возможных комбинаций.

Вот несколько вариантов кораблей в Anno 117:

Мачта: дополнительная скорость при плавании по ветру на большие расстояния, достижение более высокой максимальной скорости и более высокой скорости при плавании между регионами.

Гребцы: дополнительная скорость, более высокая минимальная скорость и ускорение, меньший радиус поворота; идеально подходит для коротких дистанций и боев

Усиленный корпус: дополнительные очки здоровья

Башни лучников: стреляют множеством маленьких стрел во всех направлениях на короткие расстояния.

Скорпион: стреляет высокоточными копьями и наносит большой урон на средней дистанции и только по бокам.

Онагр: стреляет камнями с большой дистанции и высоким уроном, но с низкой точностью и только вперед.

По словам команды, разработка модульной системы была сопряжена с рядом трудностей: "Нам нужно было убедиться, что каждый модуль можно разместить логично и что он выглядит визуально привлекательно". Судя по всему, это удалось.

Еще одним аспектом модульных кораблей является их влияние на экономику игры. В отличие от предыдущих версий игры, теперь судам требуются рабочие не только во время строительства, но и во время эксплуатации. Расходы на строительство и обслуживание также различаются в зависимости от установленных модулей. Например, гребцам требуется больше рабочей силы, чем парусам.

Anno 117: Pax Romana выйдет в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.