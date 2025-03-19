Об этом сообщил партнер AMD по производству плат

Новые видеокарты AMD Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT пострадали от спекулянтов. Даже сейчас спустя две недели после релиза, модели все еще недоступны по рекомендуемой розничной цене. За RX 9070 XT геймерам придется заплатить не менее 850 евро вместо запланированных 690 евро, а за младшую сестру - 700 евро вместо 630 евро. Предыстория такова, что доступность достаточная, но не очень хорошая. Это позволяет розничным магазинам продавать поставленные товары так быстро, что они могут позволить себе более высокие цены.

Эту проблему можно решить за счет более крупных поставок, и в этом отношении по крайней мере один из партнеров AMD по производству плат может похвастаться лучиком надежды. По словам партнера совета директоров Yeston, который ведет деятельность в Китае и особенно известен своими особыми индивидуальными проектами, ситуация с поставками в настоящее время действительно сложная. Однако судя по всему поставки осуществляются еженедельно, и по крайней мере в конце апреля - начале мая - ситуация может улучшиться.

Хотя эти заявления логично относятся только к внутреннему рынку Китая, AMD вряд ли отдаст предпочтение китайской торговле, когда речь заходит о поставках чипов. Если партнер по совету директоров прав, ситуация в Европе вероятно улучшится в течение полутора месяцев. Ожидается, что в этот же период будет выпущена видеокарта Radeon RX 9060 XT, которая станет альтернативой для геймеров, беспокоящихся о цене, - при условии, что новые модели не столкнутся с проблемами при доставке.

На пути к действительно заманчивым ценам снижение рекомендуемой розничной цены - это конечно только первый шаг. Многие геймеры вероятно надеются, что цены на Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT однажды упадут значительно ниже рекомендуемой. Но вероятно пройдет еще немало времени, прежде чем это произойдет. В конце концов, производственный процесс видеокарт N4P от TSMC уже несколько устарел. В долгосрочной перспективе это может фактически создать возможности для дальнейшего снижения цен.