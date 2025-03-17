Asus продолжает повышать цены на свои индивидуальные разработки Geforce RTX 5090 и теперь просит от 2759,99 до 3409,99 долларов (до вычета налогов) за модели TUF Gaming, ROG Astral и ROG Astral LC.

В Европе дела обстоят не лучше, поэтому неудивительно, что эти видеокарты, если они вообще есть в наличии, продаются за 4000 евро и выше.

Как обнаружил сайт VideoCardz, цены в официальном интернет-магазине Asus снова были скорректированы в сторону повышения, и теперь производитель просит за Asus TUF Gaming Geforce RTX 5090 не менее 2759,99 долларов.

Asus ROG Astral Geforce RTX 5090 LC OC Edition: $3409.99

Asus ROG Astral Geforce RTX 5090 OC Edition: 3359,99 долл.

Asus TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition: $2,999.99

Asus TUF Gaming GeForce RTX 5090: 2759,99 долл.

Все цены не включают гибкую ставку налога с продаж, которая варьируется в зависимости от штата в США. В европейском сравнении цен проведенном Geizhals, обычно можно найти предложения на Geforce RTX 5090 только на eBay, в то время как у розничных продавцов доступны лишь очень высокие цены. Самая дешевая модель Geforce RTX 5090 сейчас продается за 3199,99 евро.

Все розничные цены (по состоянию на 16 марта 2025 г.) по-прежнему значительно превышают предполагаемую рекомендованную розничную цену.

Geforce RTX 5090 Founders Edition от 4500 евро.

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5090 от 3199 евро.

Geforce RTX 5080 Founders Edition от 1999 евро.

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5080 от 1419 евро.

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5070 Ti от 1049 евро.

Geforce RTX 5070 Founders Edition - выход отложен до конца марта.

Geforce RTX 5070 Custom Designs от 679 евро.

Хотя Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 гораздо более доступны, чем все видеокарты серии Geforce RTX 50, цены на них в настоящее время значительно выше рекомендуемой розничной цены. Рекомендуемые производителем розничные цены (MSRP), которые так активно рекламирует AMD, в настоящее время слишком высоки.