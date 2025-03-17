Рост частично переложат на плечи потребителей.

Как подтвердила тайваньская компания ASUS, она заранее подготовилась к возможным геополитическим изменениям тарифов и сейчас строит новые производственные мощности за пределами Китая, но расходы на это скорее всего придется нести клиентам производителя, заявил в ходе веб-трансляции содиректор Asus Сэмсон Ху.

"Мы постараемся ограничить эти расходы до разумного уровня. Однако по мере дальнейшей модернизации производственных линий нам возможно придется переложить часть этих расходов на наших клиентов." - Сэмсон Ху со-генеральный директор Asus.

Тайваньская компания уже отметила и прокомментировала тот факт, что эти корректировки, которые получили дополнительный импульс из-за значительно более агрессивной тарифной политики США при президенте Дональде Трампе, затронут не только Asus, но и в гораздо большей степени всю отрасль.

Чтобы избежать пошлин ожидаемых кабинетом Трампа, производители ПК и компьютерных комплектующих переносят свое производство из Китая. Крупнейшие производители ПК, такие как Dell и HP, уже много лет переносят свое производство в другие страны и имеют устойчивые цепочки поставок, которые могут по крайней мере в некоторой степени смягчить последствия пошлин.

Другие производители ПК сейчас конвертируют свои мощности. Однако создание новых производственных мощностей требует денег, что влияет на размер прибыли компаний или цены для конечного потребителя. Компания Asus стремится решить эту задачу и сохранить качество своей продукции.

Фондовый рынок также не пришел к единому мнению относительно того, что думать о тарифной политике нового президента США. Хотя изначально на его избрание возлагались большие надежды, многие американские технологические гиганты за последние недели понесли значительные убытки.