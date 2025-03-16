Сообщают, что нейронный рендеринг на RTX 5090 и Co. обеспечивает самую продвинутую игровую графику.

Еще в январе компания Nvidia произвела сенсацию, выпустив новую технологическую демонстрацию под названием Zorah. Если изобретатель Geforce добьется своего, нейронный рендеринг откроет "новую эру компьютерной графики" и появится в играх DirectX 12 как можно скорее. Для этого также необходима демонстрация технологий, и в Zorah они ее нашли - и только что обновили.

Как поясняет Nvidia, Zorah была усовершенствована за счет "захватывающих новых сцен", которые призваны еще больше расширить границы нейронного рендеринга и "полной трассировки лучей" с ускорением RTX. Игра обещает "невероятно детализированные среды с миллионами треугольников и кинематографическим освещением - все это рендерится в реальном времени" - конечно же на GeForce RTX 5090. Техническая демонстрация призвана показывать последние достижения в области геометрии, освещения и рендеринга персонажей. Еще в январе компания обещала полмиллиарда треугольников на сцену, более 30 000 материалов, более 2000 источников света и 1500 текстур.

Улучшения январской версии технической демонстрации скорее всего коснутся в первую очередь нейронного рендеринга. Nvidia также упоминает ReSTIR Pathtracing, ReSTIR Direct Illumination, RTX Mega Geometry (пока только в Alan Wake 2) и RTX Hair, среди прочих. Буквально вчера компания Nvidia объявила, что RTX Kit, собственный набор технологий RTX для разработчиков, доступен в Unreal Engine 5 в качестве экспериментальной версии. RTX Mega Geometry ускоряет трассировку лучей сложной геометрии и позволяет разработчикам "использовать до 100 раз больше треугольников, чем современный стандарт". RTX Mega Geometry будет доступна разработчикам через ветку Nvidia RTX (NvRTX) Unreal Engine 5. Это также относится к технологии RTX Hair, которая призвана обеспечить более точное отображение отдельных прядей волос, "улучшая качество изображения и производительность при представлении реалистичных цифровых людей". Однако в технической демонстрации Zorah не видно ни людей, ни животных, а значит, и RTX Hair.

По данным Nvidia, RTX Neural Shaders позволяют обучать и развертывать небольшие нейронные сети непосредственно в шейдерах для генерации текстур, материалов, освещения, объемов и многого другого. Это "значительно улучшит производительность игры, качество изображения и интерактивность", что приведет к новому уровню погружения для игроков.