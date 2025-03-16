Оптовая цена на соответствующие модели составляет более 3000 долларов.

Рынок видеокарт находится в плачевном состоянии. И без того довольно высокие рекомендуемые цены от Nvidia и AMD почти всегда значительно превышаются. Особенно сильно пострадала видеокарта Geforce RTX 5090, с которой в Европе взимают дополнительную плату более чем на 40 процентов выше рекомендуемой розничной цены.

Компании продающие готовые ПК по всей видимости находятся в похожей ситуации. По крайней мере, так утверждает в своем видео основатель американской компании PowerGPU. Согласно отчету, дистрибьюторы в США предлагают Geforce RTX 5090 по цене от 3050 до 3100 долларов. В заявлении четко указано, что это более дешевые кастомные модели Geforce RTX 5090, а не высокотехнологичные версии, которые всегда продаются со значительной наценкой.

Подводя итог можно сказать, что дистрибьюторы сами участвуют в спекуляции и следовательно несут ответственность за текущую ситуацию на рынке. Потому что если поставщик ПК платит эти цены, он конечно же должен переложить их на конечного потребителя.