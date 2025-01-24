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Niko4123
В обновлении 2.21 для Cyberpunk 2077 встроили поддержку DLSS 4
Кроме того, есть еще много исправлений ошибок.

Патч 2.21 для Cyberpunk 2077 уже доступен. Вероятно этот научно-фантастический приключенческий боевик станет первой игрой, официально готовой к DLSS 4 или Multi Frame Generation - по крайней мере в теории.

Как пишет CDPR в примечаниях к выпуску обновления 2.21, теперь есть поддержка DLSS 4 с многокадровой генерацией для серии RTX 50. По крайней мере теоретически, поскольку RTX 5080 и 5090 появятся в продаже только 30 января. Только тестировщики могут заранее опробовать DLSS 4. Поддерживаются реконструкция лучей DLSS, сверхвысокое разрешение DLSS, DLAA и генерация кадров.

По данным CDPR, DLSS 4 обеспечит быструю "генерацию отдельных кадров" для RTX 40 и RTX 50 и будет занимать меньше памяти на видеокарте. CDPR обещает большую стабильность, лучшее освещение и детализацию в движении. Сообщается также, что обновление 2.21 исправило такие ошибки, как артефакты и "размывание" на игровых дисплеях в сочетании с DLSS Ray Reconstruction. Параметр "Генерация кадров" в настройках графики теперь должен сбрасываться, как и предполагалось, если масштабирование разрешения отключено.

Обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 было выпущено 10 декабря и было призвано среди прочего сохранить частоту кадров в сочетании с процессорами Arrow Lake. По словам сотрудника CDPR Павла Саско на X, в обновлении 2.21 компания CDPR исправит массу ошибок  и добавляет много дополнительных улучшений. Многие исправленные ошибки касаются фоторежима, а также были затронуты другие новые функции.

#cyberpunk 2077 #rtx 5090 #rtx 5080
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