Это огромные цифры для чисто однопользовательской игры, которой уже более четырех лет. По словам самой CDPR, обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 от середины декабря с его многочисленными улучшениями принесло новый рост. И следующее обновление уже на подходе, потому что как раз к выходу на рынок Geforce RTX 5090 и 5080 CDPR и Nvidia также представляют DLSS 4 и многокадровую генерацию для Cyberpunk 2077.
Усердная работа CDPR, очевидно, принесла свои плоды и с точки зрения рейтингов. Cyberpunk 2077 был запущен в Steam в декабре 2020 года с рейтингом 71 процент, но сейчас он находится на уровне «очень положительно» и получил одобрение 84 процентов игроков, а также колоссальные 713 000 голосов. За последние 30 дней было добавлено около 13 000 голосов, 94 процента из которых «очень положительные». Cyberpunk 2077, вероятно, не сможет сравниться с The Witcher 3 с 96 процентами долгосрочного одобрения из 744 000 голосов, но игру все равно можно считать успешной.
Динамика численности игроков на сегодняшний день впечатляет и была проанализирована Forbes. Например, Cyberpunk 2077 в 2021 году, т. е. сразу после запуска, имел пиковые цифры в Steam от 15 000 до 20 000, затем от 18 000 до 25 000 в 2022 году и уже от 30 000 до 35 000 в 2023 году (с пиком около 275 000 на момент запуска Phantom Liberty в сентябре), а затем от 40 000 до 50 000 одновременных игроков в 2024 году. Итак, после падения числа игроков с 2021 года ситуация в Steam постепенно улучшается. Сопоставимых данных для GoG и консолей нет.
Forbes задается вопросом, стал ли Cyberpunk 2077 самым громким возвращением в истории компьютерных игр. В этой категории, конечно, нельзя забывать и о No Man's Sky, которая после провального старта вот уже девятый год получает обновления — в общей сложности более 30. На момент запуска в Steam в нее одновременно играло более 212 000 человек. В настоящее время по выходным их число составляет всего 13 000. Final Fantasy XIV, которая была существенно переработана после своего запуска в 2010 году, также добилась возвращения активных игроков.