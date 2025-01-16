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Niko4123
Cyberpunk 2077 снова сумел привлечь более 60 000 одновременных игроков в Steam
Неделей ранее их было даже более 70 000.

Это огромные цифры для чисто однопользовательской игры, которой уже более четырех лет. По словам самой CDPR, обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 от середины декабря с его многочисленными улучшениями принесло новый рост. И следующее обновление уже на подходе, потому что как раз к выходу на рынок Geforce RTX 5090 и 5080 CDPR и Nvidia также представляют DLSS 4 и многокадровую генерацию для Cyberpunk 2077.

Усердная работа CDPR, очевидно, принесла свои плоды и с точки зрения рейтингов. Cyberpunk 2077 был запущен в Steam в декабре 2020 года с рейтингом 71 процент, но сейчас он находится на уровне «очень положительно» и получил одобрение 84 процентов игроков, а также колоссальные 713 000 голосов. За последние 30 дней было добавлено около 13 000 голосов, 94 процента из которых «очень положительные». Cyberpunk 2077, вероятно, не сможет сравниться с The Witcher 3 с 96 процентами долгосрочного одобрения из 744 000 голосов, но игру все равно можно считать успешной.

Динамика численности игроков на сегодняшний день впечатляет и была проанализирована Forbes. Например, Cyberpunk 2077 в 2021 году, т. е. сразу после запуска, имел пиковые цифры в Steam от 15 000 до 20 000, затем от 18 000 до 25 000 в 2022 году и уже от 30 000 до 35 000 в 2023 году (с пиком около 275 000 на момент запуска Phantom Liberty в сентябре), а затем от 40 000 до 50 000 одновременных игроков в 2024 году. Итак, после падения числа игроков с 2021 года ситуация в Steam постепенно улучшается. Сопоставимых данных для GoG и консолей нет.

Forbes задается вопросом, стал ли Cyberpunk 2077 самым громким возвращением в истории компьютерных игр. В этой категории, конечно, нельзя забывать и о No Man's Sky, которая после провального старта вот уже девятый год получает обновления — в общей сложности более 30. На момент запуска в Steam в нее одновременно играло более 212 000 человек. В настоящее время по выходным их число составляет всего 13 000. Final Fantasy XIV, которая была существенно переработана после своего запуска в 2010 году, также добилась возвращения активных игроков.

#steam #cyberpunk 2077 #cdpr
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