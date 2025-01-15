Отчет известного инсайдера Xbox NateTheHate на YouTube указывает на июнь 2025 года как на вероятное окно релиза для обновленного Oblivion.

The Elder Scrolls IV: Oblivion изначально вышла в 2006 году, всего через четыре года после Morrowind и за пять лет до Skyrim. Игра была революционной для своего времени, но за последние 20 лет многое изменилось. В просочившейся дорожной карте Bethesda в 2023 году указан ремейк Oblivion, но компания пока не подтвердила это.

В новом отчете MP1st приводятся данные бывшего сотрудника Virtuos, который как утверждается разрабатывает ремастеринговую версию. Этот неназванный сотрудник похоже опубликовал подробности неанонсированной игры в своем личном портфолио на сайте и поклонники Elder Scrolls будут рады услышать, что ремейк основан на Unreal Engine 5. Это будет огромным шагом вперед по сравнению с ранним движком Gamebryo, который использовался в оригинальном релизе Oblivion.

Этот сотрудник также отметил, что команда Virtuos перерабатывает несколько игровых систем, чтобы они казались более современными и менее раздражающими. Например системы блокирования ударов и боя были переосмыслены с использованием вдохновения из игр в стиле Souls и новых ролевых игр в жанре экшена, с целью устранения скуки, которая может возникнуть при борьбе с вашим 5000-м демоном в классическом Oblivion.

Сообщается, что система выносливости также будет улучшена, чтобы снизить вероятность сбивания игрока с ног. Стрельба из лука также будет исправлена, чтобы облегчить игру как в режиме от первого, так и от третьего лица. Обновленный Oblivion также, как утверждается, переделает Head-Up Display, чтобы статистику было легче увидеть с первого взгляда. Также предполагается, что он будет намного красивее и привлекательнее для современных придирчивых геймеров.