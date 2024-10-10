Может ли ИИ переломить ситуацию?

Как International Data Corporation (IDC), так и Gartner согласны с этим снижением: первая отмечает падение на 2,4% в годовом исчислении до 68,8 млн единиц, а вторая сообщает о меньшем снижении на 1,3% до 62,9 млн единиц. Любопытно, что еще одна исследовательская фирма, Canalys, утверждает, что мировые поставки ПК на самом деле выросли, хотя и незначительно - на 1,3% до 66,4 млн единиц.

Будь то небольшой спад или незначительный рост, в последнем квартале не наблюдалось большого (или даже скромного) роста поставок ПК, даже на фоне продвижения ИИ.

Другими словами, еще слишком рано списывать со счетов влияние, которое ИИ может оказать на продажи. Другая сторона аргумента заключается в том, что потребители уже могут испытывать усталость от ИИ, с точки зрения непрерывного маркетингового давления со всех сторон. Но поскольку все основные игроки выпустили или готовятся выпустить новые чипы и продукты, мы можем увидеть восстановление рынка ПК раньше, чем позже. Кроме того, прекращение поддержки Windows 10 может подстегнуть обновления среди бизнес-клиентов.

Насколько сильно ИИ повлияет на поставки ПК, предсказать сложнее. Например Microsoft отложила выпуск и в конечном итоге переоснастила свою функцию Recall на основе ИИ из-за проблем с конфиденциальностью. И хотя вокруг ИИ было много шумихи, основные варианты его использования еще не материализовались значимым образом, за исключением нескольких исключений, таких как генерация изображений.