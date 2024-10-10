Любые полнокадровые камеры с креплением L (Panasonic/Sigma/Leica) могут воспользоваться этим крошечным устройством всего за 500 долларов.

Фотографы и видеографы, желающие получить небольшой и легкий зум-объектив, могут остановиться на новом Panasonic Lumix S 18-40 мм F4.5-6.3 (номер модели S-R1840). Panasonic совершила немалый прорыв в области инженерии, втиснув зум в то, что обычно зарезервировано для однофокусных и блинчатых объективов, помещая изящные 40,9 мм в полностью втянутом состоянии в легком 155-граммовом корпусе.

Фокусное расстояние варьируется от 18 мм, что отлично подходит для крупных планов и видеоблогов, вплоть до 40 мм. Говоря о крупных планах, объектив способен хорошо фокусироваться на близком расстоянии до 0,15 м. Более того объектив устойчив к пыли/брызгам/замерзанию, а также имеет функцию подавления "дыхания" фокуса (хотя нет совместимости с OIS или IBIS в объективе), что делает его отличным повседневным объективом, особенно если пользователи планируют использовать его в качестве единственного объектива.

Типичный для объективов Lumix S, S-R1840 представляет собой смесь металла и пластика, которые не кажутся дешевыми. Помимо вышеупомянутых технических возможностей, есть плавно работающие кольца ручной фокусировки и зума, переключатель режима фокусировки AF/MF и резьба для фильтра 62 мм, завершающие комплект. Единственным недостатком является диафрагма F4.5, которая практически сводит на нет любые ожидания плавных снимков с эффектом боке.

Тем временем Panasonic, также выпустила новую прошивку для своей компактной полнокадровой камеры S9, которая была нацелена на творческих людей, находящихся в движении, особенно создателей контента. С версией 1.1 были сняты ограничения записи, введены направляющие соотношения сторон кадра и удаленная съемка с помощью приложения Lumix Lab, среди прочего.

Panasonic также выпустила S9 в новой цветовой гамме Smokey White, и можно купить либо только корпус, либо в комплекте с S-R1840. Корпус S9 стоит 1500 долларов, а комплект - 1800 долларов (для всех цветов). Один только объектив можно купить за 500 долларов.