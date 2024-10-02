Самое большое визуальное изменение — это утопленный островок камеры, полностью опускающий фирменную панель камеры Pixel.

Новый набор рендеров от Android Headlines усиливает вероятность того, что Google может превратить свой следующий среднебюджетный телефон серии A в iPhone 7 Plus, дополненный почти идентичным (но увеличенным) островком камеры в форме таблетки со вспышкой, расположенным справа. С этой компоновкой, а также плоским экраном и корпусом с плоскими краями и закругленными углами 9a от Google может иметь самый похожий на iPhone дизайн из когда-либо существовавших.





Также предполагается, что Pixel 9a будет поставляться с Android 15, что должно было быть у флагманских устройств Pixel 9 при запуске, но не было. Пользователи могут ожидать семь лет обновлений, что является хорошим предзнаменованием для тех, кто намерен сохранить свои устройства надолго.

Tensor G4 Pixel 9a вполне может стать последним случаем, когда Google использует SoC, разработанный Samsung, поскольку ходят слухи, что Google работает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) над своим следующим Pixel 10 на базе Tensor.

В утечке сообщают, что характеристики останутся примерно такими же, как у Pixel 8a: тот же размер 6,1-дюймового дисплея, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Судя по рендерам (а также предыдущим утечкам), телефон выглядит толще. Вероятно, это сделано для того, чтобы лучше скрыть систему камер, а также для размещения более крупной батареи. Pixel 8a имеет аккумулятор емкостью 4492 мАч, поэтому было бы неплохо увидеть что-то лидирующее в своем классе.

Цены конечно пока спекулятивны, но многие ожидают некоторого повышения цен. 4a стоил 350 долларов, 5a и 6a - 450 долларов, а затем 7a и 8a - 500 долларов. С 9a Google может удивить нас всех, сохранив рекомендованную розничную цену в 500 долларов. Если это так, то он гарантированно станет более конкурентноспособен в среднем классе по сравнению с Samsung A-series и Nothing Phone (2a).