Генеральный директор Эндрю Уилсон подчеркнул важность ИИ, отметив, что "эта замечательная технология не просто модное слово для нас. Это сама основа нашего бизнеса".
Уилсон объяснил, что ИИ помогает в трех ключевых областях: эффективности, расширения и трансформации. Компания достигает эффективности, поскольку ИИ позволяет ей чаще работать с меньшими затратами. Между тем расширение предположительно будет происходить за счет возможности рассказывать более персонализированные истории, которые находят отклик у большего количества игроков с помощью ИИ. Наконец трансформация относится к тому, как будущие игровые впечатления могут быть созданы способами, которые "сегодня невообразимы".
Лора Миле президент EA по развлечениям и технологиям продолжила Уилсона, продемонстрировав некоторые инструменты ИИ, над которыми работает компания. Одним из инструментов был чат-бот, с которым Миле взаимодействовала, чтобы быстро создать прототип модели здания на основе предоставленного описания. Получившееся здание было немного грубоватым, но его мог бы завершить художник-человек или возможно предоставить ему надежную отправную точку. Миле подчеркнула, что такие инструменты, как этот, находятся на ранних стадиях разработки концепции.
Хотя возможно к этому комментарию руководителей EA действительно следует отнестись с долей скепсиса. Это не первый раз, когда компания с тем же генеральным директором делает смелые заявления о том, как она использует технологии для изменения своего способа работы. Еще в 2021 году, в эпоху NFT и блокчейна, Уилсон делал похожие заявления, рекламируя, что эти технологии - будущее, и что EA готова извлечь выгоду из их использования. Однако EA в конечном итоге не сделала и не выпустила ничего примечательного с использованием какой-либо из этих технологий.
Послужной список компании и концептуальные инструменты ИИ затрудняют прогнозирование того, как все это будет развиваться. Будем надеяться, что и разработчики, и игроки в конечном итоге получат такую же выгоду, как заявляют руководители EA.