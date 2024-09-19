По словам генеральный директор компании, это основа игр.

Генеральный директор Эндрю Уилсон подчеркнул важность ИИ, отметив, что "эта замечательная технология не просто модное слово для нас. Это сама основа нашего бизнеса".

Уилсон объяснил, что ИИ помогает в трех ключевых областях: эффективности, расширения и трансформации. Компания достигает эффективности, поскольку ИИ позволяет ей чаще работать с меньшими затратами. Между тем расширение предположительно будет происходить за счет возможности рассказывать более персонализированные истории, которые находят отклик у большего количества игроков с помощью ИИ. Наконец трансформация относится к тому, как будущие игровые впечатления могут быть созданы способами, которые "сегодня невообразимы".

Лора Миле президент EA по развлечениям и технологиям продолжила Уилсона, продемонстрировав некоторые инструменты ИИ, над которыми работает компания. Одним из инструментов был чат-бот, с которым Миле взаимодействовала, чтобы быстро создать прототип модели здания на основе предоставленного описания. Получившееся здание было немного грубоватым, но его мог бы завершить художник-человек или возможно предоставить ему надежную отправную точку. Миле подчеркнула, что такие инструменты, как этот, находятся на ранних стадиях разработки концепции.

Хотя возможно к этому комментарию руководителей EA действительно следует отнестись с долей скепсиса. Это не первый раз, когда компания с тем же генеральным директором делает смелые заявления о том, как она использует технологии для изменения своего способа работы. Еще в 2021 году, в эпоху NFT и блокчейна, Уилсон делал похожие заявления, рекламируя, что эти технологии - будущее, и что EA готова извлечь выгоду из их использования. Однако EA в конечном итоге не сделала и не выпустила ничего примечательного с использованием какой-либо из этих технологий.

Послужной список компании и концептуальные инструменты ИИ затрудняют прогнозирование того, как все это будет развиваться. Будем надеяться, что и разработчики, и игроки в конечном итоге получат такую же выгоду, как заявляют руководители EA.