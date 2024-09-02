YouTube-канал Digital Dreams выложил в эфир видеоролик, в котором подготовлена ​​версия The Witcher 3 следующего поколения с трассировкой лучей и измененными шейдерами.

Для записи игрового процесса использовалась система, состоящая из AMD Ryzen 9 7950X с 32 ГБ оперативной памяти DDR и Nvidia Geforce RTX 4090. Хотя соответствующее видео на YouTube представляет собой настоящий праздник, точная частота кадров остается неизвестной. Чтобы добиться аналогичного уровня графики (или функций из видео), сначала необходимо установить более 100 модов.

Кстати в ноябре планируется появление версии 12.0 Ultimate известного проекта The Witcher 3 HD Reworked Project, которая не только обновит текстуры, но и займётся улучшением тесселяции. Это означает, что тогда станут возможными "настоящие текстуры следующего поколения в высоком качестве".



