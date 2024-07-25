Это решение было принято после получения отзывов от заинтересованных сторон, включая регулирующие органы, компании, занимающиеся рекламными технологиями, веб-разработчиков и издателей.

Энтони Чавес, вице-президент Privacy Sandbox сообщает, что "вместо прекращения поддержки сторонних файлов cookie мы представим в Chrome новый интерфейс, который позволит людям делать осознанный выбор, применимый при просмотре веб-страниц, и они смогут это настроить в любое время". Однако эта новая стратегия еще должна быть рассмотрена регулирующими органами.

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Компания продолжит вкладывать деньги в улучшение API-интерфейсов Privacy Sandbox в надежде, что это поможет разработчикам работать эффективнее, чем при использовании файлов cookie. Google заявляет, что также добавит больше функций, ориентированных на конфиденциальность, таких как IP Protection, которая призвана защитить IP-адрес пользователя с помощью прокси-сервера конфиденциальности, который предоставляет только приблизительную информацию о местоположении, например страну пользователя. Защита IP будет доступна в качестве опции в режиме инкогнито.

Google всегда было сложно убедить так много разных групп отказаться от отслеживания файлов cookie, особенно с учетом того, что на онлайн-рекламу тратится очень много денег.

Все, что сейчас может сделать Google, - это надеяться, что пользователи согласятся с идеей Privacy Sandbox и перейдут на нее, заставив разработчиков и рекламодателей перейти на нее и отказаться от файлов cookie.