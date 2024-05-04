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Niko4123
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
По данным китайских производителей полупроводников, повышаются цены на золото и медь.

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Металлы подобные этим жизненно важны в области полупроводников и могут повлиять буквально на любой продукт, который от них зависит, например процессоры и даже бытовую технику. Потенциально за этим увеличением могут последовать и другие металлы, которые более распространены.

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Игровые консоли, такие как PlayStation 5 Pro состоят из компонентов, изготовленных из драгоценных металлов, даже если во внешней конструкции есть пластиковые элементы. Эти системы вместе с тысячами других девайсов могут привести к общему повышению цен для потребителей.

Это также будет напрямую связано со сферой производства для энтузиастов, где многие корпуса среднего и высокого класса также имеют массу металлических конструкций, от стали до алюминия.

В настоящее время мир опирается на полупроводниковый сектор во многих его текущих сценариях использования и возможных будущих целях. В последнее время искусственный интеллект стал чрезвычайно популярен среди крупных технологических компаний, что привело к повышению спроса на компоненты. В свою очередь, это также приводит к экспоненциальному росту цен и спроса на драгоценные металлы.

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