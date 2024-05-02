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Niko4123
Обновление BIOS MSI Claw повышает FPS в играх до 150 процентов
Портативная консоль Claw от MSI основана на процессоре Intel Core Ultra.

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Когда консоль вышла, ее резко раскритиковали за то, что у нее мало достоинств. Встроенные в систему элементы управления вроде бы в порядке, экран хорошего качества (с редкой поддержкой VRR), но ни производительность, ни время автономной работы не впечатляют по сравнению с такими системами, как Lenovo Legion GO или Steam Deck OLED. К счастью производительность и время автономной работы можно улучшить с помощью обновлений программного обеспечения и прошивки.

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Это именно то, над чем работают Intel и MSI, и по словам производителя, последние обновления MSI Claw радикально улучшают игровую производительность. По данным MSI, этот прирост варьируется от всего лишь 5% в ковбойском экшене Red Dead Redemption 2 до колоссальных 150% прироста в симуляторе выживания зомби 7 Days to Die.

Эти результаты представляют собой сочетание новой версии прошивки для системы под номером 106, а также нового драйвера Arc GPU для процессора Core Ultra. Встроенная графика чипов Core Ultra действительно основана почти на той же технологии Arc Graphics, которую вы найдете в дискретных графических процессорах Intel. Единственная разница состоит в том, что архитектура "Xe-LPG" во встроенном графическом процессоре Core Ultra не имеет матричных математических блоков XMX.

Это значительно ухудшает производительность искусственного интеллекта и делает невозможным использование расширенной версии XeSS, доступной только на дискретных графических процессорах Arc, но это абсолютно не влияет на общую игровую производительность самого графического процессора, которая довольно хорошая и конкурентоспособная. Таким образом нет особых причин по которым Claw должен отставать от своих конкурентов так сильно, как это было изначально, и обновления раскрывают его истинный потенциал.

Конечно дело в том, что Claw значительно дороже своих конкурентов, включая ASUS ROG Ally и вышеупомянутый Steam Deck OLED. Однако в нем есть интересные моменты, например поддержка Thunderbolt 4, датчик отпечатков пальцев и поддержка Wi-Fi 7. 

#msi claw
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Последняя прошивка BIOS для MSI Claw увеличила производительность в играх до 44%
Обновление BIOS для MSI Claw с новыми драйверами Intel повышает производительность игр до 150%
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