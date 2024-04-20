HP расширяет и совершенствует свой игровой портфель продуктов, анонсируя новый игровой ноутбук Omen 17, а также два новых периферийных устройства. 17,3-дюймовый ноутбук будет оснащен дисплеем QHD с частотой обновления 48–240 Гц, временем отклика 3 мс и технологией IPS.

Новый Omen 17 станет первым в линейке Omen, оснащенным специальной клавишей Copilot для быстрого доступа к технологии искусственного интеллекта Microsoft. HP отметила, что пользователи ноутбуков также получат выгоду от камеры Omen с искусственным интеллектом и усилителя голоса Omen 17 для улучшения качества звука и видео. У HP есть и другие функции на базе искусственного интеллекта: эксклюзивная функция интеллектуальной транскрипции с возможностью записывать заметки из устной речи на базе Otter.ai.

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Omen 17 охлаждается системой Tempest Cooling, которая как утверждает HP, способна сохранять ноутбук прохладным "даже во время интенсивной игры" благодаря трехсторонней вентиляции и двум вентиляторам на 12 В. Это пригодится тем, кто выберет AMD Ryzen 9 8945HS в сочетании с графическим процессором для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 4070. Ноутбук конечно будет доступен в других конфигурациях, включая процессоры AMD Ryzen 7 и Ryzen 5, а также графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4050 или 4060 на ваш выбор.

Ноутбук будет доступен в конфигурации с 16 ГБ или 32 ГБ памяти DDR5 со скоростью 5600 МТ/с и до 1 ТБ хранилища в виде твердотельного накопителя PCIe Gen4 NVMe. Что касается доступных портов, он будет предлагать один порт USB-C, два порта USB-A 10 Гбит/с, один порт USB-A 5 Гбит/с, один разъем RJ-45, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и, что удобно порт HDMI 2.1.

Игровой ноутбук HP Omen 17 будет доступен для заказа 24 апреля 2024 года по стартовой цене 1 499,99 долларов.

HP также анонсировала беспроводную игровую мышь HyperX Pulsefire Haste 2 Core, которая может работать через высокоскоростное соединение 2,4 ГГц до 100 часов, а также наушники HyperX Cloud Mix Buds 2.

Беспроводная игровая мышь HyperX Pulsefire Haste 2 Core будет стоить 49,99 долларов и как ожидается поступит в продажу в мае на HyperX.com. HyperX Cloud Mix Buds 2 будут стоить 149,99 долларов и должны появиться в продаже этим летом.