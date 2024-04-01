Спустя семь лет после своего появления Asrock снова выводит на рынок видеокарту с графическим процессором Polaris - RX 550 в низкопрофильном формате. Рынок новой кастомной модели скорее всего будет довольно небольшим.

Если вы ищете видеокарты AMD в сравнении цен PCGH, вы найдете модели текущего поколения - Radeon RX 7000 - и модели-предшественники типа Radeon RX 6000. Однако старые видеокарты там упоминаются лишь изредка. За одним исключением, потому что AMD Radeon RX 550 представленная в 2018 году, все еще предлагается, и даже доступно как минимум шесть из них. А теперь Asrock даже представила еще один индивидуальный дизайн, основанный на этом старом графическом процессоре.

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Компания недавно представила Asrock AMD Radeon RX 550 Low Profile с 4 ГБ видеопамяти - на базе графического процессора семилетней давности. Как следует из названия, новый нестандартный дизайн должен быть особенно компактным: видеокарта поступает на рынок в низкопрофильном формате и без удлинительной панели, поэтому ее можно разместить в очень низких корпусах. Длина также не является проблемой, ведь при длине 170 мм модель не длиннее материнской платы Mini-ITX.

Чип GCN 4.0 под названием Lexa Pro производства Globalfoundries по 14-нм техпроцессу охлаждается двухслотовым кулером с двумя вентиляторами. Учитывая, что TDP составляет всего 50 Вт, это не должно быть проблемой, но производительность выглядит идентичной другим моделям. У RX 550 всего 512 шейдерных процессоров - аналогичные значения уже давно встречаются в APU AMD. Область применения новой низкопрофильной видеокарты от Asrock скорее всего будет ограничена, тем более что обновлений драйверов для старых видеокарт Polaris, к которым также относится RX 550, с прошлой зимы не выходило.

Новый RX 550 вероятно подойдет только для плоских систем, в которых ЦП не имеет встроенного графического блока или он недостаточно мощный. Стартовая цена которая к сожалению пока неизвестна, вероятно будет особенно актуальной. Asrock AMD Radeon RX 550 Low Profile еще не указан в сравнении цен PCGH. Чтобы видеокарта была привлекательной, ее вероятно придется предлагать по цене около 80 евро, потому что именно за столько видеокарты RX-550 продаются в настоящее время. Тем не менее вы можете получить Radeon RX 6400 от 120 евро. Благодаря большему количеству шейдерных процессоров, новой архитектуре и лучшему техпроцесу это должен быть гораздо лучший выбор - если бюджет позволяет это.