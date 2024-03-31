Эта информация поступила от известного блогера Kepler_L2.

Kepler_L2 ответил пользователю на форуме AnandTech, задававшему вопрос о конкретном заявленном увеличении производительности процессоров AMD следующего поколения Zen 5 в популярном тесте SPECint. SPECint - это тест, который измеряет чисто целочисленные математические способности процессора, и хотя он не имеет особого отношения к рабочим нагрузкам настольных компьютеров потребительских клиентов, он по-прежнему имеет значение в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC).

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В своем ответе Kepler_L2 отмечает, что Zen 5 "> на 40% быстрее" в SPEC по сравнению с Zen 4. По контексту треда можно судить, что он говорит именно о SPECint. Это очень большой прирост производительности, учитывая, что Zen 4 уже очень быстр, и компания не может рассчитывать на значительное уменьшение кристалла, чтобы дать ему огромный прирост тактовой частоты, поскольку Phoenix и Hawk Point уже работают на 4-нм техпроцессе.

Это означает, что эти слухи почти полностью связаны с масштабным изменением конструкции ядра ЦП, которое грядет в Zen 5. AMD недвусмысленно заявила (см. слайд выше), что Zen 5 станет первой полной переработкой ядра ЦП Zen с момента его появления.



