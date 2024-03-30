ИИ можно использовать, чтобы стать мастером пивоварения, как отмечают исследователи из Бельгии в исследовании, опубликованном в журнале Nature. В нем они обсуждают "сложную" науку работы с ароматами.

"Для каждого пива мы измеряем более 200 химических свойств, проводим количественный описательный сенсорный анализ с помощью обученной дегустационной комиссии и сопоставляем данные из более чем 180 000 отзывов потребителей для обучения 10 различным моделям машинного обучения", - отмечают исследователи в своей статье.

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"Наиболее эффективный алгоритм Gradient Boosting создает модели, которые значительно превосходят прогнозы основанные на традиционной статистике, и точно предсказывают сложные свойства пищевых продуктов и потребительскую оценку на основе химических профилей", - добавляют исследователи.

Со стороны эксперимент звучит как повод пробовать пиво за пивом, получая при этом за это деньги.Тем не менее, исследователи непреклонны в том, что разработка точных моделей искусственного интеллекта для определения вкуса "внесет значительный вклад в наше научное понимание того, как люди воспринимают и ценят вкус".

Для этого исследования они отобрали 250 коммерческих сортов бельгийского пива из 22 различных стилей пива, представляющих различные уровни алкоголя. Каждый из них подвергся 226 различным измерениям химических свойств.

В конце концов, исследователи подчеркнули ограничения различных моделей машинного обучения, но результаты были очень многообещающими.















