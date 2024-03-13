Размер дисплеев варьируется от 32 дюймов для самого маленького варианта до 45 дюймов для самой большой модели.

Пожалуй самым интересным из них является 32-дюймовый UltraGear 32GS94UE-B с функцией Dual Hz. Это дисплей 4K (3840x2160) с частотой обновления 240 Гц, хотя если вы уменьшите разрешение до 1080p (1920x1080), он будет поддерживать 480 Гц.

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Конечно вы можете изменить разрешение на любом мониторе, который используете сейчас. Однако уникальной является возможность увеличить частоту обновления при более низком разрешении по сравнению с тем, что доступно при исходном разрешении. Это дает разумную частоту обновления для игр с высоким разрешением, где качество изображения является приоритетом, и очень высокую частоту обновления для игр с разрешением 1080p, когда желательны быстрые кадры.

"Инновационный монитор 32GS95UE — это первый в мире двухрежимный игровой монитор, сертифицированный VESA. Эта новая функция позволяет пользователям мгновенно применять оптимальное сочетание разрешения экрана и частоты обновления для жанра игры, в которую они играют. Для динамичных игр и съемки в играх пользователи могут выбрать разрешение FHD с частотой 480 Гц, а визуально богатые сюжетные игры можно наслаждаться в разрешении 4K с частотой 240 Гц", - сообщает LG.

Он также имеет 98,5% охват цветовой гаммы DCI-P3, сертификацию DisplayHDR TrueBlack 400, коэффициент контрастности 1 500 000: 1, поддержку FreeSync (Premium Pro) и G-Sync, а также различные другие возможности.

32-дюймовый UltraGear 32GS94UE-B доступен для предварительного заказа за 1399,99 долларов.

Все остальные мониторы представляют собой изогнутые дисплеи с разрешением 3440x1440 (WQHD) и той же частотой обновления 240 Гц. Что касается размера, 45-дюймовый LG UltraGear 45GS95QE-B является хедлайнером. Рядом с ним расположены 39-дюймовый UltraGear 39GS95QE-B и 34-дюймовый UltraGear 34GS95QE-B.

За исключением физического размера (и, конечно же, цены), характеристики этих трех моделей практически одинаковы по всем параметрам: все они представляют собой мониторы FreeSync Premium Pro с совместимостью с G-Sync, все они имеют сертификацию VESA DisplayHDR TrueBlack 400 с охватом до 98,5% цветового пространства DCI-P3, и все они имеют коэффициент контрастности 1 500 000:1.

Все они имеют высокую цену: 45-дюймовый UltraGear 45GS95QE-B доступен для предварительного заказа за 1699,99 долларов, 39-дюймовый UltraGear 39GS95QE-B за 1499,99 долларов и 34-дюймовый UltraGear 34GS95QE-B за 1299,99 долларов.

Еще одна вещь на которую следует обратить внимание: согласно описанию LG предоставляет на все четыре модели двухлетнюю гарантию. Это ставит LG позади ASUS, MSI и Gigabyte, которые недавно пересмотрели свои гарантийные условия на срок до трех лет, включающий покрытие выгорания. Мы надеемся, что LG присоединится к обостряющейся гарантийной войне OLED.