Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Adata представляет термопокрытие для охлаждения памяти DDR5 на частоте 8000 МГц и выше
Производитель памяти ADATA представил новое тепловое покрытие DDR5, которое, как сообщается улучшает возможности охлаждения печатной платы более чем на 10%.

реклама

По данным ADATA, по сравнению с обычными разогнанными радиаторами памяти DDR5 в ходе реальных испытаний ее покрытие памяти смогло снизить температуру на 8,5°С. Сообщается, что в покрытии используется технология, которая объединяет теплопроводность, излучение и изоляцию в оптимизированную паяльную маску, которая лучше рассеивает тепло для достижения более высоких характеристик охлаждения. По сути ADATA создала специальное покрытие, которое можно наносить на модули DDR5, которое помогает охлаждать модуль поверх любых дополнительных радиаторов, которые могут быть прикреплены к модулю.

реклама

Тепловое покрытие ADATA выглядит впечатляюще. Снижение температуры почти на 9°C будет эквивалентно полноценному обновлению системы охлаждения других компонентов системы (например процессора или графического процессора). Будет интересно посмотреть, внедрят ли другие производители памяти этот тип технологии охлаждения или ADATA запатентует ее, прежде чем кто-либо из них сможет предложить свои собственные разработки.

Дополнительный запас в 8,5° будет полезен для модулей памяти ADATA. Память чувствительна к перегреву, особенно когда она достигает предела при разгоне. DDR5 - это первый тип памяти, в котором компоненты подачи питания расположены прямо на самих модулях, что приводит к дополнительному нежелательному выделению тепла по сравнению с модулями DDR4. Помимо разгона, покрытие ADATA также будет полезно в средах с ограниченным воздушным потоком и поможет снизить температуру памяти по сравнению с обычными картами памяти. Системы Mini-ITX и системы с жидкостным охлаждением особенно известны тем, что имеют неоптимальную циркуляцию воздуха вокруг карт памяти из-за отсутствия воздушного потока либо от вентиляторов корпуса, либо от вентиляторов ЦП.

Как упоминалось ранее, ADATA планирует представить свое новое покрытие на выставке Computex позднее в этом году и представить новое покрытие для своих новых модулей памяти Lancer Neon RGB и Lancer RGB. ADATA ограничивает доступность своего покрытия исключительно модулями со скоростью 8000 МТ/с или более, поэтому, если вам нужен комплект с этим новым покрытием, вам следует убедиться, что вы не покупаете что-либо со скоростью менее 8000 МТ/с у ADATA.

#ddr5 #adata
+
Написать комментарий (0)
Team Group объявила о скором начале продаж памяти XTREEM ARGB DDR5 со скоростью до 8200 МТ/с
ADATA анонсировала уникальное «термическое покрытие» для оперативной памяти DDR5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
5
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
3
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
6
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
1
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
3
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
4
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
1
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
Доля рынка дискретных видеокарт у AMD выросла на 17% в последнем квартале минувшего года
+
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
6
Выпущена бета-версия Android Auto 11.5 со сводками сообщений от AI
+
Моддеры запустили GTA: Vice City на обычном роутере
+

Популярные статьи

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
55
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
101
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
26
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
19
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
2
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
7
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
2

Сейчас обсуждают

unhurtable
07:30
А зачем заниматься глупостями и бить не в уязвимое место а сложно пробиваемое? Те же снаряды артиллерии тоже идут про баллистической категории и бьют не в лоб а сверху, мины бьют снизу...
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
Сергей Медков
07:27
Нууу, в целом, тест чумбы. На 2 звезды потянет. Хоть небольшое зерно адекватности есть. Неадекватность в том что не указаны параметры монтирования, так же не указаны причины, по которым была выбрана д...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Anton Gushin
07:20
Сделаю работу за автора. Увеличился размер экрана с 49 до 57 дюймов. Увеличилось разрешение с duo QHD до duo UHD(4K), поддержка 240HZ, новой ревизии HDMI 2.1, если железо поддерживает (Nvidia минус в ...
Samsung Electronics выпустила обновленный монитор Odyssey Neo G9 (G95NC)
Vorvort
07:19
Тебя минусуют за 12 Гб твоей видеокарты. Например в Last of Us в 4К ультра требуется почти 15 Гб, в Division 2 - около 17 Гб.
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Юрий Юрин
07:19
Познавательно.
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
Ezdiumno
07:02
Обыкновенная рекламная статья. Куча восторгов и почти ноль информации.
Samsung Electronics выпустила обновленный монитор Odyssey Neo G9 (G95NC)
Ezdiumno
07:01
Тоже хочу спросить, как сочетается заголовок и текст статьи???
Samsung Electronics выпустила обновленный монитор Odyssey Neo G9 (G95NC)
Garthar
06:49
Ты дурачек? У тех же леопардов башни отлетают ровно точно так же. У абрамса башня не отлетает конечно, но танк вот изнутри выгорает весь. Снаружи то целенький, а внутри мангал
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
Aleks Fishan
06:45
только начал читать и понял, что автор ламер унылый, из покон веков print screen делает снимок экрана в clipboard, а alt+print screen, снимает содержимое активного окна. иди играй в попокемон, noob
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Руслан
06:41
S20 тоже к закату подходит, огонь смарт. На что менять не понятно, в s24 стаб подтянули а снимает бесшовно между модулями как и мой старичек, только в 4к30
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем