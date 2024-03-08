Производитель памяти ADATA представил новое тепловое покрытие DDR5, которое, как сообщается улучшает возможности охлаждения печатной платы более чем на 10%.

По данным ADATA, по сравнению с обычными разогнанными радиаторами памяти DDR5 в ходе реальных испытаний ее покрытие памяти смогло снизить температуру на 8,5°С. Сообщается, что в покрытии используется технология, которая объединяет теплопроводность, излучение и изоляцию в оптимизированную паяльную маску, которая лучше рассеивает тепло для достижения более высоких характеристик охлаждения. По сути ADATA создала специальное покрытие, которое можно наносить на модули DDR5, которое помогает охлаждать модуль поверх любых дополнительных радиаторов, которые могут быть прикреплены к модулю.

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Тепловое покрытие ADATA выглядит впечатляюще. Снижение температуры почти на 9°C будет эквивалентно полноценному обновлению системы охлаждения других компонентов системы (например процессора или графического процессора). Будет интересно посмотреть, внедрят ли другие производители памяти этот тип технологии охлаждения или ADATA запатентует ее, прежде чем кто-либо из них сможет предложить свои собственные разработки.

Дополнительный запас в 8,5° будет полезен для модулей памяти ADATA. Память чувствительна к перегреву, особенно когда она достигает предела при разгоне. DDR5 - это первый тип памяти, в котором компоненты подачи питания расположены прямо на самих модулях, что приводит к дополнительному нежелательному выделению тепла по сравнению с модулями DDR4. Помимо разгона, покрытие ADATA также будет полезно в средах с ограниченным воздушным потоком и поможет снизить температуру памяти по сравнению с обычными картами памяти. Системы Mini-ITX и системы с жидкостным охлаждением особенно известны тем, что имеют неоптимальную циркуляцию воздуха вокруг карт памяти из-за отсутствия воздушного потока либо от вентиляторов корпуса, либо от вентиляторов ЦП.

Как упоминалось ранее, ADATA планирует представить свое новое покрытие на выставке Computex позднее в этом году и представить новое покрытие для своих новых модулей памяти Lancer Neon RGB и Lancer RGB. ADATA ограничивает доступность своего покрытия исключительно модулями со скоростью 8000 МТ/с или более, поэтому, если вам нужен комплект с этим новым покрытием, вам следует убедиться, что вы не покупаете что-либо со скоростью менее 8000 МТ/с у ADATA.