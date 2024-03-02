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Niko4123
Самый компактный в мире мини-игровой ПК с жидкостным охлаждением оснащен GeForce RTX 4060
Представленный в этом месяце на Mobile World Congress (MWC) Mega Mini Gaming G1 от компании Techno.

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Мини-ПК и жидкостное охлаждение существуют уже много лет. Однако вы не увидите много таких дуэтов, поскольку жидкостное охлаждение увеличивает объем форм-фактора, специально созданного для сверхмалых размеров. 

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Что касается Mega Mini Gaming G1, вот частичный обзор, снятый турецким каналом Technopat на YouTube.


Хотя Techno называет это мини-ПК, это не то же самое, что и системы Intel NUC 4x4 или  Zbox от Zotac. Это больше похоже на систему mini tower, которая подпадает под общий ярлык малого форм-фактора (SFF). Тем не менее этот ПК безусловно компактен: если посмотреть в Интернете, его размеры составляют 249 x 132 x 132 мм. Для сравнения: размеры desktop ПК Corsair One составляют примерно 381 x 173 x 7,9 мм.

Techno пока хранит некоторые подробности в секрете, хотя и сообщила, что Mega Mini Gaming G1 оснащен процессором Core Ultra или Core i9-13900H 13-го поколения, графическим процессором GeForce RTX 4060 (вероятно, вариант для ноутбука), 32 ГБ памяти оперативной памяти DDR5 с двумя слотами SO-DIMM, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E, возможностью подключения Thunderbolt 4 и интерфейсом Oculink, позволяющим подключать внешний графический блок к ПК.

В верхней части также есть крошечный дисплей для мониторинга температуры и жизненно важных функций в реальном времени, а также RGB-подсветка. Все это упаковано в металлический корпус.

Techno не стала упоминать цену или доступность, поэтому будет интересно узнать, когда  он появится на рынке.

#techno #mega mini gaming g1
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