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Niko4123
Поставки GPU по сравнению с прошлым кварталом немного выросли
А поставки процессоров взлетели на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Исследовательская компания Jon Peddie Research сообщает, что мировой рынок графических процессоров в прошлом квартале достиг 76,2 миллиона единиц, а поставки процессоров взлетели на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что можно квалифицировать как "самый большой годовой рост за два с половиной десятилетия".

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Следует иметь в виду, что в общих поставках графических процессоров учитываются интегрированные графические процессоры (iGPU), а не только дискретные видеокарты. В этом смысле, цифры поставок иногда могут показаться преувеличенными. В основном это касается распределения доли рынка: Intel по-прежнему уверенно лидирует с долей 67% на общем рынке графических процессоров (рост на 2,8% последовательно), за ней следует NVIDIA с 18% (снижение на 1,36%) и AMD с 15% (снижение на 1,4%). Очевидно, что NVIDIA и AMD являются гораздо более крупными игроками, чем Intel, на рынке дискретных видеокарт.

Однако в целом, общие поставки графических процессоров и процессоров являются "ведущими индикаторами рынка ПК, поскольку они поступают в систему еще на стадии ее сборки, прежде чем поставщики отправят ПК". Тем не менее JPR сообщает, что количество видеокарт для настольных ПК увеличилось на 6,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

JPR с оптимизмом считает, что 2024 год будет удачным для ПК, хотя и предостерегает "умерить свой энтузиазм".

"Четвертый квартал является своего рода предвестником следующего года, что позволяет предположить, что 2024 год будет сильным годом для ПК", - заявил доктор Джон Педди, президент Jon Peddie Research. "Производители ПК и процессоров представляют так называемый AI PC в надежде стимулировать рынок новой технологией".

Действительно все крупные игроки восторгаются ИИ и тем, как он вписывается в их планы. NVIDIA пожалуй находится в лучшем положении для извлечения выгоды из растущего рынка искусственного интеллекта, о чем свидетельствуют недавние доходы ее центров обработки данных. Но AMD и Intel также предпринимают шаги в области кремниевых технологий, чтобы оседлать волну.

Вопрос в том, верят ли потребители в эту шумиху? На этот вопрос будет дан ответ со временем, и очевидно, это будет зависеть от того, какие варианты использования ИИ появятся. До сих пор внимание потребителей в основном уделялось интеллектуальным чат-ботам и возможностям преобразования текста в изображение.

Пока этот вопрос решается, рынок в целом продолжает двигаться вперед. Вот уже два квартала подряд наблюдается рост, который некоторые компании рассматривают как "предвестник фантастического 2024 года", отмечает JPR в своем последнем отчете.

#gpu
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