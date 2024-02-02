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Niko4123
ASUS и Noctua претендуют на самую тихую видеокарту GeForce RTX 4080 Super с воздушным охлаждением
Компания заявляет, что при полной нагрузке вентиляторы карты со скоростью 2000 об/мин производят всего 34,7 децибел шума по сравнению с 48,6 дБА для стандартных вентиляторов со скоростью 3000 об/мин.

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Несмотря на это, охлаждение практически одинаковое - 53,2°C у модели Noctua Edition против 53°C у модели со стандартными вентиляторами.

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Заметьте, это при условии, что вентиляторы работают на максимальной скорости. По данным Noctua (см. график выше), на средних и низких скоростях вращения вентилятора карта работает еще тише.

Пользователи также могут воспользоваться программным обеспечением ASUS GPU Tweak III для более точного управления характеристиками охлаждения путем настройки пользовательских кривых вентилятора и/или понижения напряжения. То есть его можно настроить так, чтобы он работал еще тише. Однако с этой целью вентиляторы уже полностью отключаются, когда температура графического процессора падает ниже 50°C, поэтому бывают случаи, когда карта работает совершенно тихо. Конечно это будет зависеть от общего охлаждения вашей системы.

Помимо вентиляторов, много работы было вложено в конструкцию радиатора. В своем блоге ASUS объясняет, что ее "собственная команда опытных специалистов по исследованиям и разработкам в области тепловых технологий и инженеры Noctua… неустанно работали над настройкой плотности ребер и расположения тепловых трубок радиатора, оптимизируя его для характеристик воздушного потока". 

Помимо охлаждения и эстетики, это модель с заводским разгоном с тактовой частотой Boost 2610 МГц. Эталонный проект NVIDIA имет тактовую частоту 2550 МГц, поэтому ожидается прирост на 60–90 МГц.

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ASUS GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition поступит в продажу 8 февраля. Стоимость кастомной карты будет объявлена позже.

#asus #noctua #geforce rtx 4080 super
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