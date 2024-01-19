Microsoft установила новые целевые показатели производительности для ПК, которые должны считаться готовыми к использованию искусственного интеллекта.

Компания по производству программного обеспечения, услуг и устройств с оборотом в триллион долларов указала 40 TOPS (триллионов операций в секунду) для вычислительной пропускной способности ИИ и как минимум 16 ГБ памяти, чтобы в системе с Windows 11 потенциально были разблокированы все функции ИИ. Если вы используете систему начального уровня с четырьмя, восемью или 12 ГБ системной оперативной памяти, вам стоит подумать об обновлении, если вы хотите присоединиться к активному использованию искусственного интеллекта.

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К счастью, во многих настольных ПК и некоторых ноутбуках оперативная память является более простым компонентом для обновления, если модули не припаяны к материнской плате. Если у вас стандартный настольный компьютер или ноутбук с модулями DDR4/DDR5 DIMMS или SODIMM, заменить память на модули большей емкости почти так же просто, как заменить батарейки в пульте телевизора.

Цены на память на данный момент также находятся в чрезвычайно благоприятном для потребителя уровне. Основной двухканальный комплект памяти DDR4 емкостью 16 ГБ стоит всего 35 долларов, а комплекты DDR5 в той же конфигурации стоят 50 долларов. Если у вас есть ноутбук, модули SODIMM DDR4/DDR5 немного дороже, чем их аналоги для настольных компьютеров, но они все равно очень разумны по сравнению с ценами на память несколько лет назад.

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Ожидается, что эти новые системные требования, установленные для обработки рабочих нагрузок ИИ, станут новым эталоном для массовых ПК поставляемых в 2024 году и в последующий период. В результате мы можем ожидать, что новые готовые машины и ноутбуки будут поставляться с 16 ГБ оперативной памяти изначально и будут иметь хорошее сочетание производительности ЦП, графического процессора и NPU в соответствии с требованием 40 TOPS. Это неизбежно повлияет и на программное обеспечение в будущем, поскольку разработчики оптимизируют игры и программное обеспечение с учетом этих более высоких системных требований. Поэтому даже если вас не волнует искусственный интеллект, все равно может быть хорошей идеей обновить ПК, чтобы ваша система могла идти в ногу с последними обновлениями программного обеспечения и операционной системы.