Этот двухслотовый вариант имеет длину 173 мм и толщину 41,5 мм.

Первой проблемой здесь конечно же являются тепловые режимы, поскольку GeForce RTX 4070 Ti изначально поставляется с мощными воздушными охладителями. Энтузиаст Tech Taxi отмечает, что важно будет снизить напряжение и выполнить аналогичные настройки, чтобы контролировать температуру.

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Хотя это явно прототипный проект, Tech Taxi ранее уже реализовал аналогичную модификацию GeForce RTX 4080, которая оказалась успешной с приемлемыми тепловыми показателями. Хотя графический процессор AD104 в GeForce RTX 4070 Ti не такой мощный, он все же не отстает и демонстрирует некоторую производительность при таких разрешениях, как 1440p.

Такие технологии, как NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров, снижают энергопотребление при использовании в поддерживаемых играх. Это может помочь контролировать температуру в этом миниатюрном корпусе, сохраняя при этом частоту кадров на приемлемом уровне.

Энтузиасты ПК охлаждающие свои графические процессоры водой, знают как можно сделать печатные платы меньшего размера, чтобы они помещались в гораздо более ограниченном пространстве, если снять оригинальные воздушные охладители. Однако использование водяных блоков графического процессора и систем жидкостного охлаждения - это совершенно другой метод, чем тот, который применил Tech Taxi.

Графические процессоры с воздушным охлаждением будут испытывать трудности с обеспечением надлежащего воздушного потока при размещении в корпусах ПК малого форм-фактора, если не будут приняты меры по обеспечению достаточного зазора. Добавьте к этому двухслотовую конструкцию с резким сокращением количества вентиляторов до одного, и задача станет более сложной, требующей дальнейшей настройки программного обеспечения.

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В качестве альтернативы, если этот прототип окажется неудовлетворительным с точки зрения тепловых показателей, следующим шагом скорее всего станет модель GeForce RTX 4070.