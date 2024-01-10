Ютубер "Закон Мура мертв" задается вопросом, смогут ли Nvidia и ее партнеры поставлять большие объемы новых видеокарт.

По словам одного из его надежных источников, предыстория такова, что в первом квартале будут запущены три модели, но у Nvidia есть только ограниченные количества карт на первое время. Когда дело доходит до продаж, в розничной торговле также "подозрительно тихо". Вывод такой: это будет медленный запуск карт. Как только первая партия продукции будет продана, произойдет перерыв, потому что будет произведено недостаточно.

Однако это может быть связано с выходом годных чипов. Сообщают, что Geforce RTX 4070 Super должна быть вполне доступна, а вот доступность RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super - не такая уж хорошая. Однако говорят, что RTX 4070 Super использует "почти идеальный кристалл". В любом случае: допуски на ошибки становятся меньше, поэтому чем больше чип, тем сложнее будет получить идеальные штампы.

AMD может оказать сильную конкуренцию, особенно в сегменте RTX 4070 Super и ниже, поскольку у нее есть привлекательные встречные предложения, включая недавно представленную Radeon RX 7600 XT, которая как говорят, хорошо доступна. Средний класс - самый интересный сегмент, когда дело доходит до конкуренции.



В общем, слухи о доступности – это всего лишь слухи. Как на самом деле выглядит ситуация с поставками, станет ясно в ближайшие недели. Нельзя исключать, что спрос в новые карты Nvidia будет довольно хорошим. И RTX 4080, которую долгое время считали слишком дорогой, все же может проявить себя.