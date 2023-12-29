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Niko4123
Дюжина графических процессоров MSI GeForce RTX 40 Super поступила в раннюю продажу
подтверждая ключевые характеристики

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Розничная утечка о будущих SKU от MSI раскрывает некоторые характеристики будущих NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. По слухам, все они будут анонсированы на выставке CES 2024 в начале января 2024 года, а предстоящий выпуск всех графических процессоров запланирован на тот же месяц.

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Первой в линейке будет GeForce RTX 4070 Super с графическим процессором AD104-350. Планируется, что он будет оснащен теми же 12 ГБ видеопамяти, что и GeForce RTX 4070, и это будет более дешевый вариант из трех новых графических процессоров. При значительном увеличении числа ядер CUDA с 5888 в GeForce RTX 4070 до 7168 ядер CUDA в GeForce RTX 4070 Super потенциальный прирост производительности должен быть хорошим.

NVIDIA стремится конкурировать с AMD Radeon RX 7800 XT, которая украла часть доли рынка GeForce RTX 4070 с рекомендованной розничной ценой в 499 долларов и хорошей производительностью. Цены весьма спекулятивны, но к сожалению, они похоже выросли по сравнению с текущим поколением RTX GeForce 40.

Далее у нас находится GeForce RTX 4070 Ti Super в средней позиции. Благодаря очень интересному обновлению до 16 ГБ видеопамяти этот графический процессор выглядит одним из наиболее изменённых по сравнению со своим предшественником. Увеличение VRAM также принесет с собой 256-битную шину памяти, что является большим улучшением по сравнению со 192-битной шиной памяти GeForce RTX 4070 Ti. Благодаря разрешению 4K, трассировке лучей и требовательным играм, таким как Alan Wake 2, это станет значительным благом для геймеров высокого класса. Количество ядер CUDA с этим графическим процессором AD103-275 составит 8448.

Наконец, GeForce RTX 4080 Super замыкает верхнюю часть списка. Основанный на графическом процессоре AD103-400, это будет альтернативный выбор для тех, кто не может получить GeForce RTX 4090. Он будет иметь 10 240 ядер CUDA, но видеопамять будет такой же 16 ГБ GDDR6X, что и у GeForce RTX 4080. Это будет более скромное обновление по сравнению с двумя другими вариантами RTX Super, но время покажет, когда появится более полная информация.

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Цена будет ключевым моментом, на который геймеры будут обращать внимание при определении успеха обновления RTX Super. Хотя указанная цена обязательно изменится, на первый взгляд она кажется дороже, чем текущая линейка. Время покажет, будет ли это правдой и будут ли снижены цены на существующие модели GeForce RTX.

#msi #geforce rtx 40 super
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