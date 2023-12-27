Инсайдеры выпустили пакет объемом 4 ГБ, который включал в себя весь исходный код GTA V среди других внутренних материалов Rockstar

Пакет размером 4 ГБ не включает в себя никаких ресурсов, таких как модели, текстуры, анимация, аудиофайлы и т. д. Он просто содержит исходный код игры, но это самая захватывающая часть, потому что реверс-инжиниринг скомпилированного исполняемого файла обратно в исходный код является слишком сложной задачей.

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Помимо самого исходного кода игры, пакет также включал кучу фрагментов, намекающих на отмену планов как по дополнительным играм, так и по дополнительным пакетам для GTA V, которые так и не были реализованы. В то время как GTA IV получила два больших дополнения, которые добавили много сюжетного контента с новыми основными персонажами, GTA V так и не получила ни одного дополнительного контента для одиночной игры.

Судя по всему, Rockstar в какой-то момент рассматривала до восьми различных автономных дополнений для GTA V, перечисленных на скриншоте ниже:

Возможно, этот файл был всего лишь заполнителем конфигурации и мог быть полностью гипотетическим, но это не помешало фанатам GTA экстраполировать на его основе существование различных дополнений GTA V. Некоторые думают, что какие-то из этих расширений были превращены в контент GTA Online, например пакет Агент Тревор, который предположительно стал дополнением Doomsday Heist для GTA Online.

Источник движка также включает отсылки или фрагменты различных других отмененных игр, в том числе загадочное название "Агент", действие которого происходит в 1970-х годах, а также же Bully 2. Bully была релизом для PlayStation 2, в котором сценарий Grand Theft Auto был уменьшен как по размеру, так и по возрасту, в нем фигурировал школьник в школе-интернате, которому приходится взаимодействовать не только с учителями и классом, но и бороться с хулиганами, общаться с девочками и подрабатывать.

Rockstar никогда официально не анонсировала продолжение Bully, но различные факты указывали на то, что продолжение находилось в разработке еще в 2013 году. Однако в 2019 бывший сотрудник Rockstar признал, что разработка сиквела фактически остановилась в 2009 после более чем года работы. Концепт-арт на странице выше появился в результате утечки еще в 2017 году. Фрагменты источника, в которых говорится о Bully 2, подтверждают, что в сиквеле использовался бы движок Rockstar RAGE, который применялся почти в каждой игре выпущенной Rockstar со времен Bully.

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Упомянутый пакет объемом 4 ГБ может быть лишь частью гораздо большего пакета объемом 200 ГБ, который включает в себя все ресурсы для GTA V в их оригинальной форме.