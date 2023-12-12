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Niko4123
Утечка характеристик Sony PlayStation 5 Pro показывает более высокую тактовую частоту
и масштабное обновление графического процессора

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В последние дни предполагаемые характеристики новой консоли Sony просочились на несколько игровых форумов и в аккаунты Twitter. В настоящее время мы не можем проверить эту информацию, но похоже ничто не выходит за рамки ожиданий. Устройство получило кодовое название Project Trinity в знак признания трех его основных целей: более быстрое хранение данных, ускоренная трассировка лучей и улучшенное масштабирование.

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В основе PS5 Pro будет новый APU AMD под названием Viola. Этот чип будет основан на техпроцессе N4P TSMC и будет придерживаться архитектуры процессора Zen2. Это необходимо для обеспечения совместимости с существующим программным обеспечением PlayStation 5. Единственное изменение здесь - новая максимальная частота boost 4,4 ГГц (по сравнению с 3,5 ГГц в текущей модели). Тем не менее, графический процессор также ожидает хороший прирост производительности.

Сообщается, что Viola будет использовать 60 из 64 возможных вычислительных блоков для этой системы на чипе основанном на новейшей конструкции RNDA3. Это означает, что графический процессор должен иметь 3840 потоковых процессоров, как и настольный графический процессор RX 7800 XT на базе Navi 32. Отдельная утечка утверждала, что будет включено только 56 вычислительных блоков, так что это пока не точно. В утечке также утверждается, что новый NPU XDNA2 (нейронный процессор) будет включен для запуска специальных алгоритмов машинного обучения Sony для масштабирования контента. Цель состоит в том, чтобы добиться масштабирования 4K со скоростью более 30 кадров в секунду.

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Последние слухи также связаны с предполагаемой датой анонса: сентябрь 2024 года. Таким образом, мы можем увидеть PS5 Pro на полках менее чем через год. Источники информации утверждают, что Sony скоро подвердит официальные характеристики. Сообщается, что в этом месяце оборудование будет предоставлено партнерам для тестирования, что несомненно усилит утечки. О ценах пока ничего не известно, но вы можете ожидать чего-то большего, чем цена PS5 Slim за 500 долларов.

#sony playstation 5 pro
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