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Niko4123
Intel подробно рассказала о тактовой частоте графического процессора Meteor Lake
усовершенствованиях ядра и архитектуры

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Это двойное сравнение проводится с Alder Lake, а не с Raptor Lake, но графические подсистемы этих процессоров принципиально одинаковы. Том Петерсен отмечает, что Intel добилась этих успехов за счет улучшений в трех ключевых областях: тактовая частота, архитектура и просто создание более мощного графического процессора. Циник мог бы возразить, что именно так можно сделать более быстрый графический процессор, но в видео есть несколько интересных деталей.

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Самая главная из них - в начале видео, где Том объясняет, что чиплетный характер Meteor Lake позволяет Intel делать интересные вещи со структурой интегрированного графического процессора. Графический процессор обычно состоит из трех частей: графического механизма который обрабатывает 3D-изображения, механизма отображени, который обрабатывает композицию вывода и медиа-движка, который отвечает за кодирование и декодирование видео.

Так получилось, что медиа-движок в Meteor Lake на самом деле находится на плитке SoC процессора. Это означает, что процессор может отключить блок графического процессора, содержащий графику и механизмы отображения, даже когда пользователь смотрит видео. Это может значительно увеличить время автономной работы ноутбуков Meteor Lake при просмотре видео.

Петерсен объясняет, что iGPU Meteor Lake получает некоторые улучшения производительности за счет более высоких тактовых частот, что является результатом как оптимизации конструкции (чтобы обеспечить более высокие тактовые частоты), так и уменьшения размера кристалла по сравнению с Alder Lake. Плитки графического процессора для Meteor Lake производятся в TSMC по техпроцессу N5 этой компании, что позволяет одновременно обеспечить как более низкое минимальное напряжение, так и более высокую тактовую частоту по сравнению с графикой Xe-LP в Alder Lake.

Другие улучшения связаны с архитектурными изменениями в Xe-LPG по сравнению с Xe-LP, а также с тем простым фактом, что этот графический процессор на 33% больше по сравнению с Alder Lake. Самая большая конфигурация графического процессора Meteor Lake, которая будет называться Arc Graphics, включает в себя довольно мощный графический процессор который содержит четыре ядра Xe, 128 векторных движков Xe с 1024 шейдерами, 64 текстурными блоками и 32 ROP. По сути, это то же количество графических ресурсов, что и в GeForce GTX 1650 Ti или Radeon RX 6500 XT.


Примечательно, что архитектура Xe-LPG полностью поддерживает DirectX 12 Ultimate, включая функции трассировки лучей и искусственного интеллекта, хотя в ней отсутствуют блоки XMX Xe-HPG.

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До запуска будущих процессоров Intel Meteor Lake осталось меньше месяца, поэтому неудивительно, что компания раскрывает дополнительные подробности о том, как будут работать новые детали. Intel заявляет, что Meteor Lake - это "крупнейшее изменение в клиентских SoC за 40 лет".

#meteor lake
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