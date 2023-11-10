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Niko4123
Valve представляет Steam Deck OLED для HDR-игр с увеличенным временем автономной работы и Wi-Fi 6E
Steam Deck OLED поставляется с уменьшенной SoC, а также с обновленным хранилищем: у топ-модели объем увеличен с 512 ГБ до 1 ТБ.

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Помимо этого, есть и другие внутренние изменения. Steam Deck OLED поставляется с батареей емкостью 50 Втч вместо 40 Втч, а в сочетании с термоусадкой для SoC и новым энергосберегающим OLED, Valve заявляет, что срок службы батареи на 30–50% лучше, чем у оригинальной модели. Консоль также обновляется с Wi-Fi 5 до Wi-Fi 6E, предлагая утроенную скорость передачи данных по беспроводной сети, что важно при установке огромных игр на твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ.

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Конечно самым интересным в ней является OLED экран. Он немного больше: 7,4 дюйма по сравнению с 7 дюймами оригинальной модели, а также поддерживает частоту обновления до 90 Гц. Поддержки переменной частоты обновления по-прежнему нет.

Проблемы с программным обеспечением вероятно возникнут при попытке насладиться HDR-контентом на новой Steam Deck, поскольку поддержка HDR в Linux на данный момент является проблематичной. Тем не менее OLED будет иметь великолепные цвета и исключительную контрастность по сравнению с относительно тусклым ЖК-дисплеем оригинальной модели, даже если вы не играете в игру с поддержкой HDR. Дополнительная частота обновления также приветствуется.

Интересно то, что новая модель стоит не дороже старой. Оригинальная Steam Deck на 512 ГБ стоила 649 долларов, аналогичная цена у Steam Deck OLED на 1 ТБ. 

Если вам нужна Steam Deck, но OLED модель дорога для вас, у нас также есть хорошие новости. Цена на оригинальную Steam Decks значительно снизилась. Модель на 64 ГБ подешевела на 50 долларов, в результате чего базовая цена самой дешевой Steam Deck составляет всего 349 долларов. Модель на 256 ГБ стоит 399 долларов, и наконец оригинальная модель на 512 ГБ с антибликовым покрытием стоит 449 долларов, что на 200 долларов дешевле, чем было изначально. 

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#steam deck oled
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